Estruturas começam a ser instaladas para a grande festa de aniversário de Porto Velho

A Prefeitura já iniciou a montagem de palcos, sonorização, iluminação, tendas de apoio, áreas de alimentação e espaços acessíveis, na avenida Farquar e no Complexo Madeira-Mamoré, que serão os principais pontos de concentração da festa. O objetivo é garantir conforto, segurança e lazer para toda a população.
O secretário da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (Semtel), Paulo Moraes Júnior, destacou a importância do evento. “A festa dos 111 anos de Porto Velho foi pensada para abraçar todos os públicos. Teremos atrações esportivas, culturais, shows nacionais e atividades para crianças. É um momento de celebrar nossa identidade e proporcionar alegria à população”.
As ruas no entorno do Prédio do Relógio, sede do Poder Executivo Municipal, foram interditadas para a montagem da estrutura. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), o período de montagem e desmontagem acontece do dia 22 de setembro até 7 de outubro. A avenida Farquar foi interditada entre a rua Henrique Dias e avenida Sete de Setembro.
A programação do aniversário de 111 anos de Porto Velho começa no dia 1º de outubro e segue durante toda a semana, com cinco dias de festa e com vasta programação voltada para toda a família.
Entre as atrações já anunciadas pelo prefeito Léo Moraes estão: a dupla gospel Jefferson e Suellen, no dia 1º; a cantora paraense Joelma, no dia 2º; o grupo infantil 3 Palavrinhas, no dia 4; apresentação de artistas locais e muito mais.
Um bolo de 111 metros também promete marcar esse dia histórico da capital de Rondônia. “Estamos preparando uma festa histórica, à altura da nossa cidade. Queremos ver as famílias reunidas, as ruas cheias de alegria e todos celebrando juntos o orgulho de sermos porto-velhenses. Este é um aniversário que ficará marcado na memória da nossa gente", disse o prefeito Léo Moraes.
