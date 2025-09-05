Escola Silva Jardim, em Alto Alegre dos Parecis, recebe equipamentos e playgrounds por meio do mandato do deputado Ezequiel Neiva

Publicada em 05/09/2025 às 15h09
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Silva Jardim foi contemplada com uma série de equipamentos tecnológicos e de lazer para melhorar a qualidade do ensino e o bem-estar dos alunos em Alto Alegre dos Parecis. A entrega dos materiais foi realizada graças ao empenho do deputado estadual Ezequiel Neiva, que destinou R$ 400 mil para a aquisição dos itens.
Entrega dos materiais foi realizada por meio de investimento do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Divulgação)
Entre os equipamentos entregues à unidade educacional estão 25 computadores, duas impressoras multifuncionais, uma impressora colorida, quatro access points para melhorar a conexão de internet, um projetor com tela, duas televisões de 65 polegadas e três playgrounds, que proporcionarão mais conforto e diversão para as crianças durante o recreio.
O pedido para essa ação partiu dos vereadores Izaías Jovino, Joelson Flor da Serra e Pastor Jercino, além do ex-vereador Marinho, que contaram como apoio do deputado Ezequiel Neiva para transformar a solicitação em realidade. “Fui procurado por nossos vereadores parceiros, que prontamente fizeram essa solicitação, que foi atendida para dar uma nova realidade aos alunos da escola”, destacou o deputado Ezequiel Neiva.
A servidora Jhienys Kerla, que atua na escola, emocionou-se ao falar sobre a concretização do projeto dos playgrounds: “Há aproximadamente um ano e meio, tudo não passava de um sonho distante: termos nosso tão sonhado playground na escola. Hoje, esse sonho se tornou realidade. Foram muitos dias de espera, trabalho, esperança e dedicação. Ao vermos a alegria nos olhos das nossas crianças, temos a certeza de que cada esforço valeu a pena”, ressaltou.
O parlamentar tem se destacado no município, com ênfase especial na área da educação. “A colaboração com a Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis foi fundamental para concretizar a entrega dos equipamentos. Ressalto também o papel essencial do vice-prefeito Edilson Santos (PP), cuja atuação como parceiro estratégico tem garantido que esses investimentos cheguem de maneira eficaz à comunidade”, destacou Ezequiel Neiva.
