Empresário é encontrado amarrado e ferido após sequestro em Cacoal

Publicada em 30/09/2025 às 09h00
Um empresário de 59 anos, que atua no setor de peças de veículos usadas, foi localizado pela Polícia Militar amarrado e ferido dentro de sua residência em Cacoal (RO), na manhã desta segunda-feira (29). De acordo com as informações repassadas, ele teria passado mais de 12 horas sob o controle de criminosos, desde a tarde de domingo (28).
O desaparecimento foi notado por vizinhos ainda no domingo, após a falta de contato com a vítima por volta das 15h. Na manhã seguinte, o alerta definitivo ocorreu quando a secretária do empresário chegou ao local de trabalho, chamou no portão e ouviu pedidos de socorro vindos de dentro da casa.
Para acessar o imóvel, os policiais precisaram arrombar o portão. Dentro da residência, encontraram o empresário debilitado, apresentando hematomas, suspeita de fraturas, pés e mãos inchados, além de sinais de possível intoxicação por substâncias químicas. Ele foi socorrido e levado de urgência para atendimento hospitalar.
Em relato inicial, mesmo confuso, o empresário disse ter convidado duas mulheres para a residência, mas, logo depois, um homem armado entrou no local e o rendeu. O grupo vasculhou a casa em busca de bens de valor, mantendo a vítima amarrada e sob tortura.
Segundo a vítima, houve a subtração de joias, ouro e dinheiro, mas a avaliação completa do que foi levado ainda será realizada.
A Perícia Técnica esteve no local para coletar impressões digitais e vestígios. A Polícia Civil também analisa imagens de câmeras de segurança da região, apontadas como fundamentais para identificar os envolvidos.
As autoridades trabalham com a hipótese de que o convite às duas mulheres tenha sido parte de uma emboscada planejada para facilitar a ação criminosa.
O caso foi registrado como sequestro, roubo com restrição de liberdade e tortura. As investigações continuam para localizar os suspeitos e recuperar os bens.
