Educação como ferramenta de ressocialização; unidades prisionais de Rondônia aplicam provas do Encceja 2025

Com o objetivo de promover a ressocialização por meio da educação, o governo de Rondônia iniciou, na terça-feira (23), a aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja Nacional PPL) 2025 nas unidades prisionais do estado. Ao todo, 3.113 internos foram inscritos para realizar a prova, que encerra nesta quarta-feira (24).
Executado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Gerência de Reinserção Social (Geres) e Núcleo de Educação à Pessoa Privada de Liberdade (Nuedu), a ação representa uma oportunidade para que reeducandos concluam o ensino fundamental ou médio, utilizando a educação como ferramenta de ressocialização.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas como o Encceja são fundamentais para proporcionar novas perspectivas de vida aos privados de liberdades, contribuindo para a reintegração social por meio da educação.
NOVAS PERSPECTIVAS
A aprovação no Encceja PPL possibilita que internos se qualifiquem em cursos profissionalizantes dentro do sistema prisional, além de ampliar o acesso à certificação de competências. No exame de 2024, foram 708 aprovados, sendo 418 no ensino fundamental e 290 no ensino médio. Para este ano, a expectativa é superar esses números. A divulgação dos gabaritos está prevista para 6 de outubro, e os resultados finais para 15 de dezembro.
Segundo o secretário da Sejus, Marcus Rito, o Encceja não apenas permite a conclusão dos estudos, mas também prepara os reeducandos para um futuro com mais oportunidades, promovendo cidadania e qualificação.
