Dona Ruth rebate Roberta Miranda após críticas sobre Marília Mendonça: “Vou pedir meu advogado para te parar”

A mãe de Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth Moreira, respondeu com indignação às declarações de Roberta Miranda feitas durante o programa Sem Censura, exibido na última sexta-feira (5). A cantora afirmou ter sido convidada para participar de um projeto audiovisual sobre a "Rainha da Sofrência", mas disse que recusou, além de acusar Ruth de “só pensar em dinheiro”. Com informações do UAI.
No sábado (6), Dona Ruth usou as redes sociais para negar a versão e se defender. “O que está acontecendo com essa senhora? Nem te conheço, para de falar meu nome para aparecer”, escreveu nos comentários de uma página de celebridades.
Ela também garantiu que Roberta nunca foi chamada para a produção: “Ela não recusou nada nem foi chamada”. Em tom firme, completou: “Agora todo dia quer aparecer falando meu nome. Vou pedir meu advogado para te parar”.
Na entrevista, Roberta ainda relatou que enviou flores no dia da morte de Marília, mas que o presente não teria sido aceito pela mãe da cantora. A declaração gerou polêmica nas redes sociais e dividiu opiniões entre fãs.
