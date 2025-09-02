Deputada Sílvia Cristina confirma chegada de 20 novos peritos médicos do INSS em Rondônia

Publicada em 02/09/2025 às 13h30
A deputada federal Sílvia Cristina confirmou que 20 novos peritos médicos do INSS iniciam o trabalho presencial em Rondônia ainda neste mês de setembro. Com isso, a expectativa é de que a fila de espera para perícias médicas seja reduzida, assim como o tempo médio de espera pelo serviço, que hoje demora cerca de oito meses a um ano.
“Com a chegada dos 20 novos peritos médicos, mais que dobra o número desses profissionais no INSS em Rondônia. Hoje, são 18 atendendo no Estado e passaremos a ter 38, dando mais celeridade nos processos e desafogando os atendimentos, concentrados hoje em sua grande maioria na capital”, disse a deputada.
No total, serão oito municípios contemplados com os novos peritos. Sendo quatro para Ariquemes, um para Alta Floresta do Oeste, dois para Buritis, um para Cacoal, dois para Jaru, quatro para Ji-Paraná, dois para Pimenta Bueno e quatro para Vilhena.
O Ministério da Previdência Social deu posse a 500 novos peritos médicos, em solenidade nesta terça (2), em Brasília. Sílvia Cristina prestigiou a posse e conversou com alguns dos profissionais que irão atender em Rondônia. “Dez deles já integram a equipe que faz o atendimento virtual e todos estão finalizando o processo de treinamento, com todos eles vindo atender presencialmente ainda neste mês nos municípios aos quais foram designados pelo INSS”, completou a parlamentar.
A deputada destacou ainda o empenho do colega deputado federal, Thiago Flores, da vereadora de Vilhena, Rose, e do advogado de Ji-Paraná, Dr. Dilney, para que a chegada de novos peritos médicos em Rondônia se tornasse realidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!