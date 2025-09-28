Criminoso tenta matar casal a facadas durante roubo e acaba surrado

Publicada em 28/09/2025 às 10h10
O criminoso João V. B., foi preso na noite deste sábado (27), após uma tentativa de latrocínio contra um casal na Avenida Alexandre Guimarães, bairro Nova Porto Velho.
Segundo informações apuradas pelo site, o criminoso armado com duas facas invadiu uma residência e tentou manter o casal refém, colocando as vítimas dentro do quarto, no entanto, eles reagiram entrando em luta corporal com o bandido que depois fugiu correndo sem levar nada.
As vítimas com apoio de vizinhos passaram a fazer buscas e localizaram o suspeito na Avenida Raimundo Cantuária, momento que o criminoso tentou sacar a faca, mas levou um soco e desmaiou, sendo espancado na sequência até a chegada da PM que fez a prisão em flagrante.
A mulher teve um ferimento leve na cabeça e o homem algumas escoriações, porém não necessitaram de atendimento médico.
