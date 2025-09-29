Colisão entre motocicletas deixa quatro pessoas feridas em Ji-Paraná
Por rondoniatual.com
Publicada em 29/09/2025 às 08h50
 Na noite deste domingo (28), um acidente na T-14, nas proximidades da empresa JG Madeiras, deixou quatro pessoas feridas e mobilizou duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações, uma mulher conduzia uma motoneta Honda Biz, levando na garupa duas sobrinhas menores de idade, no sentido à Linha Santa Rita. No momento em que passou por um quebra-molas, acabou colidindo com uma motocicleta Honda Fan, que seguia no sentido contrário da via e era conduzida por um rapaz.

Com o impacto, todos os envolvidos caíram ao solo. A condutora da Biz sofreu uma possível fratura no fêmur e precisou de atendimento especializado. As duas meninas reclamavam de fortes dores e também foram encaminhadas ao Hospital Municipal.

O condutor da Honda Fan apresentava sangramentos na perna e no braço, sendo igualmente socorrido e levado ao hospital.

O estado de saúde das vítimas ainda não foi atualizado pelas equipes médicas.

