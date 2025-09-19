Colégio Militar de Cacoal recebe materiais esportivos e culturais com apoio do deputado Cirone Deiró

Publicada em 19/09/2025 às 10h36
O Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM IX), localizado no município de Cacoal, recebeu nesta quinta-feira (18), materiais esportivos e de pintura em tela, adquiridos com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró, por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil. O deputado anunciou também a viabilização de mais R$ 22 mil para aquisição de uniforme para a fanfarra da instituição. Cirone foi o autor da proposta, apresentada ao governador, coronel Marcos Rocha, sete anos atrás, reivindicando a instalação do colégio no município.
A entrega dos materiais ocorreu durante a solenidade de homenagem a alunos que desempenharam suas funções de forma satisfatória em eventos públicos e aos destaques do 2º bimestre de 2025, nos critérios dedicação, comportamento, assiduidade e melhor nota por turma. Os pais considerados parceiros da escola, também foram homenageados. As atividades foram coordenadas pela tenente da Polícia Militar, Rosiana Maria da Rosa, diretora geral do CTPM e contou com a presença de autoridades políticas e militares, servidores da instituição, estudantes e familiares.
De acordo com a tenente Rosa, os materiais adquiridos com o apoio do deputado representam um investimento direto no futuro dos alunos, contribuindo para o fortalecimento das práticas esportivas e artísticas, garantindo melhores condições de aprendizado, desenvolvimento de talentos e crescimento pessoal. “Cada recurso recebido fará a diferença nas atividades desenvolvidas em nosso colégio”, afirmou.
Cirone Deiró disse que se sentia feliz por ter defendido a criação do colégio e por poder constatar agora, os resultados positivos alcançados. Ele destacou a importância do trabalho realizado pelos servidores da instituição, incluindo professores civis e militares. “É uma escola que tem melhorado a cada ano, ampliando cada vez mais a lista de espera por vagas”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!