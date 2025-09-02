Chupinguaia: Moradores de assentamentos recebem apoio do deputado Cirone Deiro

Publicada em 02/09/2025 às 11h45
Os moradores dos assentamentos localizados no município de Chupinguaia, que ainda não haviam sido contemplados com energia elétrica, estão contando com o apoio da vereadora Maria do Guaporé e do deputado estadual Cirone Deiró, para ter acesso ao benefício. Estão sendo atendidas famílias dos assentamentos Canário, Galo e Nossa Senhora Aparecida. A comunidade Vida Nova também deverá ser beneficiada.
A vereadora explicou que as dificuldades dos moradores passaram a ser solucionadas, após ela ter buscado o apoio do parlamentar, que intermediou a situação junto a Energisa. “Algumas famílias que não estavam sendo atendidas, hoje já contam com energia elétrica em suas propriedades”, disse Maria do Guaporé.
Segundo a vereadora, o trabalho realizado por Cirone Deiró tem contribuído grandemente para o desenvolvimento dos municípios e distritos do Estado. Ela também destacou a importância do parlamentar manter seu gabinete à disposição dos representantes políticos locais. “Estamos sempre buscando o apoio do deputado, para resolver os mais diversos problemas de nossas regiões”, disse.
Quanto aos recursos assegurados pelo deputado, em benefício de Chupinguaia, a vereadora Maria do Guaporé citou uma emenda de R$ 200 mil para a aquisição de um caminhão pipa, de R$ 300 mil para a revitalização da Praça do Boi, de R$ 244 mil para a reforma da quadra da Escola Municipal de Educação Infantil Valter José Zanela, além de recursos para a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, contemplando associações de produtores rurais.
