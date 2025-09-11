Chrisóstomo invoca caos com mortes no Nepal em reação a petistas: “Foi todo mundo pro cacete!”

Publicada em 11/09/2025 às 11h36
Porto Velho, RO – O julgamento da chamada “trama golpista”, em análise no Supremo Tribunal Federal (STF), repercutiu no plenário da Câmara dos Deputados na última quarta-feira, 10. Parlamentares se alternaram na tribuna para comentar os votos já proferidos, entre eles o do ministro Luiz Fux, que se somou às manifestações anteriores de Alexandre de Moraes e Flávio Dino.
O deputado Helder Salomão (PT-ES) discursou primeiro na tribuna, classificando o julgamento como “histórico” e apontando contradições no voto de Fux. Segundo ele, o ministro “perdeu a oportunidade de emitir um voto num momento gravíssimo da democracia brasileira”. Salomão ainda lembrou mensagens reveladas na Operação Lava Jato em que Sergio Moro escreveu ao então procurador Deltan Dallagnol a expressão “In Fux we trust”, destacando proximidade de posições.
Na sequência, pela ordem, falou o deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO). Em resposta às críticas do PT, o parlamentar defendeu Bolsonaro e negou a ocorrência de golpe. “Excelência, essa turma do PT não consegue enxergar, não consegue ouvir e não consegue ter sentimento. Eles não estão vendo o que está sendo mostrado, que não existiu golpe nenhum, que ninguém usou arma”, disse.
Chrisóstomo também acusou adversários políticos de terem praticado atos de depredação no passado. “Vocês tocaram fogo no Ministério da Agricultura! Vocês não quebraram tudo, não, tocaram fogo! Irresponsáveis! Vocês, sim, são avassaladores do poder público”, afirmou.
O ponto mais enfático de sua fala foi a referência a um exemplo internacional. O deputado citou o Nepal, país que viveu recente convulsão social após o governo proibir o funcionamento de 26 redes sociais, incluindo Instagram, Facebook, X e YouTube. A medida resultou em protestos violentos, incêndios e mortes, levando à renúncia do primeiro-ministro KP Sharma Oli.
“Presidente, eles estão vendo o Nepal. Sabe o que aconteceu no Nepal? O Governo quis impedir o povo de usar as redes sociais. Foi todo mundo para o cacete, rapaz! Olhem o exemplo do Nepal!”, declarou Chrisóstomo.
Sua menção soou como um alerta: restrições às redes sociais no Brasil poderiam, em sua visão, gerar um cenário semelhante ao vivido no país asiático. A fala ocorreu em meio ao debate sobre a eventual responsabilidade de Bolsonaro nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e em supostos planos de desestabilização das instituições brasileiras.
O julgamento no STF seguirá com os votos da ministra Cármen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin. A decisão final terá impacto direto sobre Bolsonaro e militares investigados, mas também segue alimentando a polarização no Congresso, onde a reação de Chrisóstomo exemplifica a divisão de posições sobre o tema.
CORONEL CHRISÓSTOMO:
"Excelência, essa turma do PT não consegue enxergar, não consegue ouvir e não consegue ter sentimento. Eles não estão vendo o que está sendo mostrado, que não existiu golpe nenhum, que ninguém usou arma. Eles, no passado, tocaram fogo até no Ministério, rapaz! Vocês tocaram fogo no Ministério da Agricultura! Vocês não quebraram tudo, não, tocaram fogo! Irresponsáveis! Vocês, sim, são avassaladores do poder público. Presidente, eles estão vendo o Nepal. Sabe o que aconteceu no Nepal? O Governo quis impedir o povo de usar as redes sociais. Foi todo mundo para o cacete, rapaz! Olhem o exemplo do Nepal!".
Comentários
Seja o primeiro a comentar!