Castigado nas urnas, Milei terá pouco tempo para rever estratégia do governo

Foi uma surra em Javier Milei. Sob pressão de escândalos de corrupção, da desconfiança dos mercados e da fragilidade diante do Congresso, o presidente se envolveu pessoalmente nas eleições legislativas do maior distrito eleitoral do país —a província de Buenos Aires— pregando o tudo ou nada contra o peronismo. Saiu gravemente ferido nesta primeira derrota avassaladora nas urnas em 21 meses de governo.
A distância de 13 pontos separou a coalizão peronista Força Pátria do partido A Liberdade Avança, liderado pelo presidente argentino. A legenda governista perdeu em seis das oito seções eleitorais. O golpe sofrido no mais importante reduto eleitoral do país serve também como o termômetro que moldará a campanha nas eleições legislativas para o Congresso, dentro de dois meses.
A fisionomia abatida e a voz trêmula do presidente expressaram “a clara derrota política”, conforme ele próprio descreveu. Milei traçou um paradoxo, propondo uma profunda autocrítica do governo, mas, conforme advertiu, sem recuar “um milímetro no rumo do governo”.
