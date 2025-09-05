Cassol está inelegível ou não? ex-governador é o fiel da balança na sucessão estadual, unanimidade na cassação do ex-presidente da câmara de Ji-Paraná

Publicada em 05/09/2025 às 14h00
Eleições – A aprovação pelo Senado do PLP 192, que altera a Lei da Ficha Limpa e abre espaço para muitos políticos, que estavam inelegíveis, ao menos em Rondônia, deverá provocar uma reviravolta na política. É o assunto é predominante nos bastidores da política, porque tem tudo a ver com as eleições gerais do próximo ano, quando não estarão em disputa, somente os cargos de prefeito, vice e vereador. Os demais cargos, de presidente da República a deputados estaduais estarão sendo votados pelos eleitores, reelegendo ou elegendo os respectivos políticos. Em Rondônia a situação não é diferente e, o nome do ex (prefeito, governador, senador) Ivo Cassol, do PP, por enquanto, é o que provoca maiores comentários, e as mais diversas análises por políticos, empresários, jornalistas e o povo de modo geral.
Cassol – o empresário Ivo Cassol, quando esteve no cargo de governador, por dois mandatos seguidos, antes de renunciar no último ano do segundo, porque se elegeu senador realizou um trabalho que deixou satisfeita boa parte da população de Rondônia, não sabemos se para mais ou menos, mas deixou sua marca bom administrador público. Centralizador, marrento, polêmico, mas político competente, Cassol deixou sua marca na sua passagem no comando do Estado. O povo eleitor de Cassol é fiel, principalmente no interior. Não importando o segmento político do eleitor, se Cassol for candidato, vota nele, por isso é um político que chama a atenção, como na situação atual, quando se abre a possibilidade de ele sair da inelegibilidade e poder disputar a sucessão estadual no próximo ano, pois é bom de voto. E já provou isso em inúmeras ocasiões, tem a simpatia do povo mais simples e é bem próximo da população da área rural. Cassol é sim, um candidato de enorme poder de voto e com amplas condições de se eleger governador. Se estará ou não elegível é uma situação, que será muito questionada e discutida até as convenções partidárias do próximo ano, desde que o presidente Lula da Silva (PT) sancione o que foi aprovado pelos senadores. Quem viver verá...
Vereador – Há tempos não se contatava uma medida punitiva de vereador, por prática de crime de corrupção (recebimento de propina, no caso) no exercício do mandato. A câmara de vereadores de Ji-Paraná tem 17 membros e 15 votaram a favor da cassação do ex-presidente Wellington Fonseca, o Negão do Isaú (MDB), terceiro mais bem votado em 2024 com 1.572 votos. Todos os vereadores votaram a favor do relator do processo Wesley Brito (PL), menos Negão, e o presidente, que só votaria em caso de empate. O suplente Maycon Roberto (MDB) deverá assumir a vaga de Negão, após convocação da Mesa Diretora. A decisão pela cassação de Negão pode ser contestada na Justiça, mas como a medida foi do legislativo municipal de forma unânime e, pela autonomia dos Poderes, no caso o legislativo municipal, dificilmente o quadro será revertido.
Gastronomia – No período de 11 a 13 deste mês de setembro será realizada em Porto Velho, no Parque da Cidade, um dos maiores eventos gastronômicos da Região Norte, em favor das ações missionárias do redor do mundo com a 12ª Festa Às Nações, promoção da Igreja Às Nações. Durante o período da festividade o local terá tendas temáticas de diversos países e a cultura ribeirinha de Rondônia. O festival gastronômico faz parte do calendário oficial rondoniense e a organização é da Igreja Às Nações. Além das delícias da culinária internacional teremos ambientações temáticas representando a cultura de cada País fortalecendo o intercâmbio cultural. A entrada é gratuita e, toda a arrecadação, segundo os organizadores, será revertida a obras sociais na África e nas comunidades ribeirinhas. A expectativa é que estarão participando durante os três dias do evento cerca de 15 ml pessoas, sempre no horário das 19h às 22h.
Trânsito – É louvável e importante a preocupação da Prefeitura de Porto Velho (leia-se prefeito Leo Moraes e equipe) via Secretaria Municipal de Trânsito-Semtran. Estão trabalhando bastante na readequação do trânsito confuso, violento, desorganizado e perigoso da Capital de Rondônia. Além dos motoristas irresponsáveis, que são muitos, os abusos dos motoqueiros desafiam Leo e equipe, que estão organizando estacionamentos nas vias públicas, optando pelo vertical, onde é possível, ajustando rotatórias que favorece o trânsito a quem circula à direita fluindo melhor o trânsito, colocando semáforos em locais estratégicos, mas falta o principal: pessoal qualificado para orientar, organizar e, se for o caso, punir os irresponsáveis. Em Porto Velho é difícil contar com os Agentes de Trânsito, e, mesmo quando um semáforo apresenta problemas não aparece ninguém para organizar o trânsito no local, que, dependendo do horário e fluxo de veículos se torna um caos. Uma parceria com a Polícia Militar (PM) seria um dos caminhos.
Respigo
A cassação do vereador de Ji-Paraná, Negão do Isaú (MDB) esta semana, por unanimidade, devido à prática de atos corruptos surpreendeu. Não pela ilegalidade, que foi comprovada pelo relator Wesley Brito (PL, caso contrário ele não teria se manifestado pela cassação, mas pela decisão de punir exemplarmente um “colega” de trabalho +++ A situação constatada em Ji-Paraná é uma prática comum no mundo político brasileiro seja nos municípios, nos Estados, no País. Mas nem sempre os relatores atuam como deveriam e a corrupção campeia solta neste País chamado Brasil justamente devido à impunidade+++ A Seleção Brasileira venceu (3x0) o Chile, no Maracanã lotado na noite de quinta-feira (5) pelas eliminatórias da Copa d Mundo. A seleção melhorou em relação aos jogos anteriores e já foi possível notar um pouco do trabalho de o treinador Carlos Ancelotti +++ Estamos bem distantes da Seleção Canarinho de Júnior, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Kaká, Romário e outros craques não menos importantes. O Chile é o último do grupo e não somou nenhum ponto pontando, não se tem muito a comemorar, a não ser de os comandados de Ancelotti ter feito o dever de casa”.
