Bruno Gagliasso rebate críticas de Luana Piovani: “Pessoas problemáticas”

Publicada em 09/09/2025 às 10h20
Bruno Gagliasso movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (8) ao compartilhar frases interpretadas como uma resposta indireta às críticas feitas por Luana Piovani sobre Fernando de Noronha. Com informações da Isto É Gente
Mais cedo, a atriz havia manifestado indignação com a falta de água na ilha e acusou um suposto “turismo predatório”. Em seus relatos, Luana destacou que, enquanto visitantes eram orientados a economizar, algumas pousadas ofereciam jacuzzi. Ela também contou ter visto um navio descarregar sacos de areia no porto, que, segundo ela, seriam usados em construções.
Diante da repercussão, Gagliasso publicou: “Algumas pessoas me inspiram tanto a nunca ser como elas”. Em seguida, acrescentou: “É tão bom ficar longe de fofocas, pessoas problemáticas”. As mensagens foram interpretadas como uma resposta direta às declarações da atriz, que citou o ator e sua esposa, Giovanna Ewbank, proprietários de empreendimentos em Noronha.
A discussão ganhou ainda mais força após uma seguidora provocar o casal, questionando sua atuação como “defensores da ilha”. Luana reforçou o comentário: “Cadê? Eles têm pousada aqui, é?”.
Com a troca de farpas, o debate sobre a crise hídrica e os impactos do turismo em Fernando de Noronha voltou a ganhar repercussão nacional, colocando Piovani e Gagliasso no centro da polêmica.
