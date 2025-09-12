Assistência para noiados e pedintes em Porto Velho, ex-presidente troca MDB por Republicanos, Lula garante restauração e reasfaltamento da BR 319

Publicada em 12/09/2025 às 14h00
Noiados – À Praça Marise Castiel, no Bairro Alphaville, reinaugurada na segunda-feira (8) pelo prefeito de Porto Velho, Leo Moraes (Podemos), amanheceu na terça-feira (9) sem parte da fiação da iluminação. Ao lado da praça, localizada no cruzamento da Avenida Imigrantes com a Décima Avenida há prédios em construção, abandonados, que servem de abrigo para noiados, desocupados, que utilizam o local como se fossem deles com sérios prejuízos para os moradores às imediações. Inclusive a depredação da praça recém-inaugurada, após anos abandonada pelas administrações anteriores. É preciso que a polícia atue com devido rigor no local, que os órgãos de assistência social cuidem dos noiados e a prefeitura notifique os proprietários dos prédios semiconstruídos, abandonados, que servem somente como abrigo aos desocupados. Também é fundamental, que os receptadores sejam identificados e punidos com os rigores da lei. Sem ter para quem vender o produto não haverá furto.
Assistência – Governo do Estado e Prefeitura de Porto Velho devem somar esforços nos setores de Segurança Pública e Assistência Social, para controle e combate à criminalidade, violência, famílias em situação de abandono e pobreza. Os principais cruzamentos nas ruas e avenidas da Capital, seja no centro ou nos bairros são ocupados por pessoas pedindo esmolas, boa parte por conveniência e não por necessidade. É preciso realizar uma triagem desse povo e colocar quem tem condições para trabalhar e acompanhar o dia-a-dia dessas pessoas, boa parte, com plenas condições de trabalhar. A maioria dos pedintes são pessoas sadia. Carregam crianças no colo, no sol escaldante de Porto Velho, quando deveriam estar trabalhando, prestando serviços. Os órgãos públicos da área social deveriam intensificar os trabalhos visando direcionar essas pessoas para o trabalho e não as manter como pedintes.
Partidos – Existe enorme expectativa sobre o futuro político de várias lideranças partidárias para a disputa das eleições de outubro de 2026, inclusive, para a próxima Janela Partidária (6 de março a 5 de abril), quando políticos poderão mudar de partido sem a possibilidade de perder o mandato. Em Rondônia vários políticos, com e sem mandato devem trocar de sigla partidária para concorrerem em outubro do próximo ano. Um deles o ex-presidente do MDB em Rondônia, deputado federal Lúcio Mosquini, que deverá disputar mais uma reeleição, mas em outro partido, que seria o Republicanos, que tem como presidente regional do ex (vereador de Porto Velho, vice-governador e deputado federal), Aparício Carvalho. Mosquini estaria aguardando, apenas a Janela Partidária para se filiar ao Republicanos.
Partidos II – Apesar de estar se comportando de forma muito discreta sobre uma provável candidatura a cargo eletivo em 2026, Valdir Raupp, que já foi vereador e prefeito de Rolim de Moura, governador e senador deverá enfrentar as urnas no próximo ano. Raupp não se manifestou publicamente, mas em alguns setores da imprensa foram veiculadas informações, de que estará enfrentando as urnas, após um período de afastamento da militância política (desde 2018), quando não conseguiu mais uma reeleição ao Senado. Raupp foi uma das maiores lideranças do MDB, partido que ele presidiu e foi vice e presidente nacionalmente. Além de presidente, foi o maior líder do MDB de Rondônia, inclusive, construiu a sede do partido em Porto Velho. O MDB de Rondônia é presidido, hoje, pelo senador Confúcio Moura e, há quem aposte, que Raupp sendo candidato a deputado federal, como se comenta nos bastidores da política, não será pelo MDB.
BR 319 – A restauração e reastaltamento da BR 319, única ligação rodoviária de Manaus com os demais Estados, reivindicações permanentes de pessoas com um mínimo de bom senso, porque a rodovia é fundamental para a economia e integração regional, tiveram um novo impulso, após a visita recente de o presidente da República Lula da Silva (PT), a Manaus. Segundo ele, a 319 será reconstruída para integrar Manaus a Porto Velho. A rodovia tem aproximadamente 900km, sendo cerca de 400k, do chamado “Meião”, que está necessitando de adequação. Lula é a favor da reconstrução da 319, desde que seja feita em conjunto com ambientalistas e usuários da rodovia, porque Manaus e Porto Velho não podem continuarem isoladas. Segundo Lula, a floresta não pode sofrer impactos decorrentes da obra com ocupações ilegais e desmatamento. É necessário pacto entre governos estaduais e prefeituras com a finalidade de proteger o bioma amazônico. Será que a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, concorda ou autorizou o posicionamento de o presidente Lula? Ela e as ONGs mandam e desmandam na Amazônia.
Temperaturas elevadas não é novidade em Rondônia, mas nos últimos dias tem feito muito calor. A média é de 39 a 40 graus na sombra +++ Como estamos no Verão Amazônico (seca durante meses) os dias quentes continuarão. O Inverno Amazônico (chuvas diárias durante meses) só chegará em novembro, por isso, ar-condicionado no carro, em casa e no trabalho não é luxo +++ As execuções diárias de pessoas em Porto Velho e no interior diminuíram nos últimos dias. Apesar de a maioria das mortes envolverem membros de facções criminosas violência sempre é dispensável +++ Na maioria das aparições públicas na capital e no interior da deputada estadual Yeda Chaves (UB-PVH), o marido Hildon Chaves, ex-prefeito de Porto Velho e presidente da Associação dos Municípios de Rondônia-Arom também marca presença. Hildon é pré-candidato a governador e não perde oportunidade em deixar o seu recado +++ Quem deu uma trégua durante a semana na pré-campanha a governador foi o deputado federal Fernando Máximo (UB). É praticamente certo que ele deixará o União Brasil na sua caminhada rumo ao Governo do Estado, mas nada foi dito sobre o futuro partido.
