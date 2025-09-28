Acidente entre caminhão de leite e motocicleta deixa vítima fatal na BR-429

Publicada em 28/09/2025 às 09h55
Na noite deste sábado (27), um grave acidente na BR-429, próximo ao km 60, sentido Alvorada do Oeste, tirou a vida de Maria Helena, de 57 anos. O acidente envolveu um caminhão transportador de leite e uma motocicleta Honda Biz.
De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada por volta das 20h45 para atender à ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com uma colisão traseira grave, onde o caminhão atingiu a motocicleta.
Na moto estavam o casal Maria Helena e seu esposo por nome de José Viana, de 68 anos. Eles seguiam para o aniversário da filha, quando, nas proximidades da Linha 60, o acidente aconteceu. Infelizmente, Maria Helena não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Seu esposo foi socorrido e levado ao hospital municipal, onde, segundo informações, está fora de perigo.
O casal é bastante conhecido na região, e muitas pessoas estiveram no local da tragédia. A Polícia Militar atuou para controlar o trânsito e preservar a cena do acidente até a chegada da perícia.
Após os trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.
As verdadeiras causas do acidente serão exclarecidas pelas autoridades competentes.
