Vereador diz que Cirone tem habilidade para cuidar de pessoas; recursos assegurados pelo deputado contemplam diversas áreas do município

Publicada em 20/08/2025 às 11h13
O vereador Oscar Porto disse que o trabalho realizado pelo deputado estadual Cirone Deiró, em favor de Alvorada do Oeste, contempla os mais diversos setores, contribuindo com o desenvolvimento do município. Os investimentos se concentram, principalmente, na agricultura familiar e em áreas como a saúde, a educação e o esporte. “O Cirone é um empreendedor político, com reconhecida aptidão para cuidar das pessoas”, disse.
Segundo Oscar Porto, o trabalho de parceria realizado pelo deputado, tem apresentado resultados altamente positivos. “Ele ouve os representantes locais dos municípios e trabalha, conforme as necessidades da população”, afirmou o vereador.
De acordo com o vereador, os investimentos assegurados pelo deputado, em benefício do município, incluem a viabilização de recursos para aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, medicamentos, veículos, recuperação de estradas, reforma e ampliação de escolas, além de ações nas áreas da cultura e do esporte. “O deputado está sempre aberto para ouvir nossas reivindicações e empenhado em cumprir os compromissos firmados”, disse.
Produtores rurais contemplados com recursos assegurados pelo deputado, também estão satisfeitos com o apoio recebido. “Conseguimos um equipamento que usamos muito aqui, que ajuda muita gente, não só os associados, mas diversos outros produtores da região”, explicou a agricultora Elaine Sementino. Edson França dos Santos, disse que os produtores ficaram surpresos e felizes com a forma de trabalho do deputado. “Nós nem tínhamos conhecimento com ele e nossa associação foi beneficiada com um implemento que a gente estava precisando muito”, disse.
