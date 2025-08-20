União Brasil lança vice a governador, ex-deputado e empresário de Ji-Paraná concorrem à Câmara Federal, federais mais bem votados fora da reeleição

Publicada em 20/08/2025 às 14h00
Governador – No encontro do grupo denominado Federação União Progressista (União Brasil e Progressista), na terça-feira (19) na Capital Federal, o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, anunciou o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves (União) como pré-candidato a governador em Rondônia nas eleições gerais (presidente da república, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado de os Estados e Distrito Federal), Câmara Federal e Assembleias Legislativas) de outubro do próximo ano. Aos poucos vão surgindo novos nomes como pré-candidatos à sucessão estadual, que já tem o deputado federal Fernando Máximo (União), que deverá mudar de partido na janela eleitoral no próximo ano; ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que preside o PSDB no Estado, e Adailton Fúria (PSD), prefeito reeleito de Cacoal.
Governador II – Além dos nomes citados, que realmente estão engajados na pré-candidatura, o advogado Samuel Costa, também se mobiliza pelo Rede. Temos outros nomes, como os senadores Confúcio Moura, presidente do MDB no Estado e Marcos Rogério, que preside o PL em Rondônia. Na recente visita de o presidente Lula da Silva (PT) ao Estado, o nome de Confúcio ganhou espaços junto a cúpula petista. Comenta-se até em uma candidatura a vice-presidente. Já Rogério estaria disposto a buscar a reeleição, caminho menos difícil que a governador. As eleições estão a pouco mais de 14 meses, as convenções partidárias para escolha dos candidatos serão seis meses antes, por isso a mobilização é crescente dos líderes políticos, que pretendam disputar cargos eletivos em 2026 e dos dirigentes partidários formatando parcerias e fortalecendo seus partidos.
Ji-Paraná – O segundo maior colégio eleitoral de Rondônia, Ji-Paraná, com cerca de 100 mil votos tem dois representantes no Congresso Nacional, o senador Marcos Rogério (PL) e a deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP. Rogério deverá concorrer à reeleição, e Sílvia, ao Senado com chances reais de sucesso. Ji-Paraná, ao menos por enquanto, tem dois candidatos, que poderão ocupar duas das oito cadeiras na Câmara Federal. Um deles o ex-prefeito (dois mandatos seguidos), ex-deputado estadual Jesualdo Pires, por enquanto sem partido é um deles. Nome expressivo para concorrer a deputado federal nas Eleições Gerais 2026. Em 2018, Jesualdo não se elegeu, mas somou mais de 195 mil votos ao Senado. Em Ji-Paraná foi o mais bem votado com 41.647 votos (38,08% dos válidos) e Rogério 24.997 votos (22,86 dos válidos).
Ji-Paraná II – Considerado como um dos mais competentes articuladores políticos no município e na região central, o empresário do ramo hoteleiro, Jônatas França (Podemos) vem despontando em enquetes realizadas por comunicadores da cidade, como a do ex-vereador Edvaldo Gomes (Você na TV-SBT. Em recente consulta popular, entre três nomes colocados para apreciação da população, Jônatas obteve aprovação expressiva. Mais de 500 dos cerca de 1500 participantes optaram pelo nome do empresário, militante atuante nos bastidores da política regional. Jônatas já confirmou, que é pré-candidato a deputado federal nas Eleições Gerais de 2026. Ji-Paraná, que hoje tem Sílvia Cristina na Câmara Federal, que se prepara para concorrer ao Senado, terá dois fortes candidatos a deputado federal: Jesualdo Pires e Jônatas. Quem viver verá...
Federais – Os dois deputados federais mais bem votados em 2018 não disputarão a reeleição. Fernando Máximo (União) somou 85.596 votos e Sílvia Cristina (PP) 64.941 votos. Ambos estão formatando candidatura ao Senado, que terá duas das três vagas em disputa. Lúcio Mosquini-MDB (48,730 votos), Maurício Carvalho-UB (32.636 votos), coronel Chrisóstomo Moura-PL (24.399 votos), Rafael Fera-Podemos (24.283), que assumiu recentemente no lugar de Eurípedes Lebrão (União), Thiago Flores-Republicanos (23.784 votos) e Cristiane Lopes-União (22.805 votos). Menos Lebrão que está inelegível, os demais deverão disputar a reeleição. Comenta-se, mas não entre fontes seguras, que Maurício poderá optar por concorrer a estadual, para a irmã, ex-deputada federal e ex-vereadora de Porto Velho. Mariana Carvalho concorra à Câmara Federal. Mas são especulações.
Respigo
As duas pontes que foram readequadas por empresas contratadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte-DNIT em Candeias do Jamari, na BR 364, na ligação com Porto Velho recentemente foram liberadas ao tráfego. O trecho Porto Velho a Candeias do Jamari com cerca de 25 quilômetros é de pista dupla e ficou meses com tráfego restrito, no sistema pare-siga, para que as pontes fossem recuperadas +++ Seria da maior importância, que o DNIT vistoriasse as demais pontes ao longo da BR 364, no trecho de Candeias a Vilhena (cerca de 700 km). Elas foram construídas com a rodovia, há décadas, e certamente não tem condições seguras, para suportar o tráfego atual com cerca de 2,5 mil carretas, bitrens, treminhões/dia em períodos de safras de grãos (soja, milho, café) +++ Não estaria descartada a possibilidade de o prefeito-reeleito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos) disputar as eleições em outubro do próximo ano. O cargo pode até ser a governador, pois o Podemos tem estrutura política para isso, mas, uma parceria compondo de vice não está fora de cogitações +++ Jogo dos mais importantes na noite de hoje (20) no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, pela Copa Libertadores. Jogam a partir das 20h30 Internacional e Flamengo +++ No jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo venceu por 1x0. Hoje basta o empate para o Flamengo se classificar para as quartas-de-final.
