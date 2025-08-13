Thiago Flores leva palestra sobre prevenção às drogas ao Colégio Tiradentes em Vilhena 

Publicada em 13/08/2025 às 11h12
Nesta terça-feira (12), o deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) esteve no Colégio Tiradentes da Polícia Militar, em Vilhena, para conversar com os alunos do ensino médio sobre um tema urgente e necessário: o combate às drogas. A palestra, intitulada “Escolhas Inteligentes: A verdade sobre as drogas”, faz parte de uma série de encontros que o parlamentar tem realizado em escolas de todo o estado de Rondônia.
Com sua experiência como delegado de polícia, jurista e agora deputado federal, Thiago Flores compartilhou histórias reais, dados preocupantes e reflexões profundas sobre os riscos do uso de substâncias ilícitas. “A minha missão é alertar, orientar e proteger nossos jovens. Não podemos permitir que eles sejam seduzidos por um caminho que só leva à destruição”, afirmou.
A iniciativa reforça o papel do deputado como agente público comprometido com a prevenção e a educação. Segundo ele, é preciso estar presente, ouvir os jovens e oferecer alternativas saudáveis para que façam escolhas conscientes. A palestra foi recebida com atenção e entusiasmo pelos estudantes, que participaram ativamente do debate.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!