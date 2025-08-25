Secom realiza reunião de alinhamento de ações e elaboração do Plano Plurianual

Publicada em 25/08/2025 às 16h33
A Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) da Prefeitura de Porto Velho apresentou o plano de ação com o objetivo de direcionar as atividades para o período de agosto a dezembro de 2025 e iniciou a elaboração do Plano Plurianual (PPA) para o período de 2026 a 2029.
A iniciativa marca o início de um novo ciclo de planejamento para os próximos anos, com o objetivo de alinhar diretrizes, apresentar o cronograma de trabalho e orientar as equipes técnicas de jornalismo, publicidade e digital quanto ao sistema que será adotado na construção dos instrumentos, fortalecendo a imagem pública, ampliando o relacionamento com a comunidade e garantindo a padronização da identidade visual em todos os canais.
O planejamento contempla as principais diretrizes, metas e atividades planejadas para o segundo semestre, com o objetivo de aprimorar a comunicação institucional e fortalecer principalmente a transparência.
Entre alguns pontos apresentados em reunião estão a padronização e unificação da identidade visual e presença digital das secretarias, comunicação institucional e publicidade, acessibilidade e inclusão, estruturação interna e alinhamento e ainda planejamento de campanhas e projetos especiais.
PPA 2026-2029
Na oportunidade, teve início a elaboração do Plano Plurianual (PPA) para o período de 2026 a 2029. O PPA é o principal instrumento de planejamento estratégico de médio prazo do município, que integra políticas públicas de diversas áreas, alinhadas aos compromissos do Plano de Governo e outros planos municipais, como o Plano Diretor Participativo, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável e os planos de saúde, educação, mobilidade, saneamento e assistência social, entre outros. Ele serve como base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e é elaborado de forma participativa, envolvendo a sociedade civil.
Segundo o secretário adjunto de Comunicação, Francisco da Silva Costa, através desse encontro, a Secom estabelece suas prioridades para os próximos anos. “É fundamental o alinhamento das estratégias de comunicação com os diversos setores da Secom e da gestão. Apresentamos o plano de ação detalhado até dezembro e, principalmente, sobre o PPA que vai nortear os trabalhos para os próximos anos”, finaliza.
De acordo com o diretor-executivo de Imprensa, Muryllo Ferri Bastos, esse é o momento de construir e planejar muito além do operacional. "A ideia é fortalecer a comunicação da Prefeitura com identidade visual unificada, linguagem acessível e estratégias que aproximem ainda mais a gestão da população. Alinhar essas ações ao Plano Plurianual é garantir que a comunicação continue sendo uma ferramenta estratégica de transparência e participação social nos próximos anos".
Vale destacar que a mudança de Superintendência para Secretaria de Comunicação aconteceu na atual gestão.
