Rodovias estaduais recebem pavimentação asfáltica com apoio de Cirone Deiró

Publicada em 18/08/2025 às 13h40
A Estrada da Figueira, em Espigão, inicialmente, deve ser contemplada com 5 quilômetros de pavimentação asfáltica (Foto: Eli Batista)
O diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), de Rondônia, Eder André Fernandes Dias e o deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) visitaram, na última quinta-feira (14), as obras de microrrevestimento asfáltico, realizadas na Rodovia 383, conhecida como Linha É, em Cacoal. Eles se deslocaram também a outras rodovias, como a Linha 7, no mesmo município, e a Estrada da Figueira, em Espigão do Oeste. As duas estradas também devem ser beneficiadas com pavimentação asfáltica. “O governador, coronel Marcos Rocha, atendeu nosso pedido e hoje estamos aqui, vendo as coisas acontecerem e já planejando ampliar esse serviço, para atender também outras rodovias de nosso estado”, disse Cirone.
A princípio serão contemplados os primeiros 5 quilômetros da Linha É, beneficiando também a área urbana do distrito do Riozinho. “É um serviço que beneficia tanto os moradores do distrito, quanto da área rural, resolvendo um problema antigo da região”, explicou o deputado. O diretor do DER disse que a obra vai melhorar o trânsito no trecho contemplado, eliminando a poeira e a lama, ao mesmo tempo em que vai proporcionar mais segurança e saúde aos usuários. “Essa é mais uma, entre tantas ações do Governo do Estado, que vai melhorar a vida da população”, disse.
Quanto a Linha 7, o deputado informou que a estrada deverá ser atendida com mais 2 quilômetros e meio de pavimentação. “Muito em breve estaremos atendendo os moradores, com construção de galerias e asfalto, colocando fim aos problemas de alagamentos e enchentes enfrentados todos os anos”, disse Cirone.
A Estrada da Figueira, em Espigão, inicialmente, deve ser contemplada com 5 quilômetros de pavimentação asfáltica. O diretor do DER explicou que o governador já determinou a realização dos estudos necessários. “Estamos aqui, recebendo as demandas da região e fazendo os primeiros levantamentos para fazer o planejamento de execução da obra, a pedido do deputado Cirone”, afirmou.
