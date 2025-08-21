Roda de conversa debate o enfrentamento à violência contra a mulher

Publicada em 21/08/2025 às 16h44
A Prefeitura de Porto Velho, via Serviço de Atendimento à Mulher do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), com a Rede Lilás de Proteção à Mulher, como parte das atividades da Campanha Agosto Lilás, realiza na próxima segunda-feira (25), às 9h, uma roda de conversa com a psicóloga Michele Domingues, técnica do Creas. O evento será na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), sobre o enfrentamento à violência contra a mulher.
O encontro será dedicado a discutir o enfrentamento à violência contra a mulher, trazendo reflexões sobre os 19 anos da Lei Maria da Penha, a importância de denunciar e orientar a vítima para buscar apoio, a divulgação dos canais de denúncia, discussão sobre os cinco tipos de violência à mulher previstos em lei e a importância do Agosto Lilás como movimento de conscientização.
“Nosso objetivo é quebrar o silêncio, orientar sobre formas de proteção, divulgar canais de denúncia como o Ligue 180 e o Disque 100, e apresentar os serviços de apoio existentes no município para acolher e acompanhar mulheres em situação de violência”, disse a coordenadora do Serviço de Atendimento à Mulher do Creas/Semias, Elessandra Lopes da Silva.
AGOSTO LILÁS
A Campanha Agosto Lilás é uma mobilização nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, instituída oficialmente pela Lei nº 14.448/2022. Ela acontece durante o mês de agosto em referência à Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, considerada um marco na proteção dos direitos das mulheres no Brasil.
