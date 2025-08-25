Recapeamento e drenagem na rua Ibrahim Sued deve solucionar alagamentos e melhorar o tráfego na região

Publicada em 25/08/2025 às 16h23
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), realiza o recapeamento asfáltico na rua Ibrahim Sued, no residencial Cristal da Calama, zona Leste da capital. Antes do recapeamento, a obra também recebeu o serviço de drenagem.
A ação tem como objetivo principal garantir melhores condições de tráfego, além de solucionar problemas recorrentes de alagamento que atingiam os moradores da região.
O serviço de recapeamento foi acompanhado por intervenções de drenagem, com instalação de manilhas, fundamentais para o escoamento adequado das águas pluviais. Essas melhorias estruturais representam não apenas mais segurança para motoristas e pedestres, mas também qualidade de vida para os moradores que conviviam com transtornos causados pelo acúmulo de água durante o período chuvoso.
Segundo a Seinfra, o planejamento foi elaborado para que o trecho contemplado recebesse, primeiro, a drenagem. Esse processo é essencial, pois prepara o solo e a base da via para receber a nova camada de asfalto, garantindo maior durabilidade e evitando que a pavimentação sofra danos precoces.
O recapeamento da rua Ibrahim Sued é de grande importância e, aliado ao sistema de drenagem, deve reduzir de forma significativa as reclamações de buracos e alagamentos, que eram constantes.
Vitor Mateus, morador do bairro, relata que, em períodos de chuva intensa, era comum ver a rua completamente alagada, dificultando não só o tráfego de veículos, mas também a mobilidade dos pedestres. “A intervenção da Prefeitura representa uma resposta concreta às demandas da comunidade, que há muito tempo aguardava por essa melhoria”.
Com os serviços, a expectativa é que a rua Ibrahim Sued se torne um modelo de via estruturada, servindo de exemplo para outras obras que estão no planejamento da Seinfra. O trabalho não apenas valoriza a região, mas também promove desenvolvimento urbano e social, mostrando que os investimentos públicos estão sendo aplicados de forma eficiente e responsável.
