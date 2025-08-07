“Quem é manco parte cedo”, diz Hildon Chaves ao lançar primeira pré-candidatura ao Governo de Rondônia

Publicada em 07/08/2025 às 15h22
Porto Velho, RO – O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), oficializou na tarde desta semana sua pré-candidatura ao Governo de Rondônia nas eleições de 2026. A confirmação foi feita durante um evento partidário que contou com a presença do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, ex-governador de Goiás e atual dirigente máximo da legenda.
“Hoje nós iniciamos uma caminhada extraordinária, uma grande caminhada”, declarou Hildon, no discurso que marcou o lançamento de sua pré-campanha. Segundo ele, a motivação para colocar o nome à disposição do eleitorado surgiu da mobilização de aliados e do reconhecimento popular ao trabalho prestado durante os dois mandatos à frente da prefeitura da capital. “A ideia veio a Donildo, veio a Rosatana. A ideia é replicarmos tudo aquilo que nós fizemos ao longo desses oito anos transformando a história da nossa capital do estado”, afirmou.
Hildon destacou que sua decisão de concorrer ao Executivo estadual foi amadurecida após o término de sua gestão. “Eu confesso a vocês que pensei em voltar para a iniciativa privada ao término do nosso segundo jornal [mandato]. Mas a forma como nós fomos recebidos nos quatro cantos da nossa cidade... 'Hildon, venha para o governo, seja o nosso governador', isso mexeu comigo”, relatou o tucano.
Durante o pronunciamento, o ex-prefeito também fez menção à sua trajetória e ao apoio recebido ao longo do tempo. “Eu não fiz sozinho, eu fiz com cada um de vocês, eu fiz com os vereadores”, disse, citando nominalmente o ex-vereador Edilson Meirelles, que presidiu a Câmara Municipal em dois períodos.
O evento contou ainda com uma homenagem simbólica ao pai de Hildon Chaves, presente no local. “Meu pai vai fazer 92 anos daqui a dois dias. Vamos cantar um parabéns antecipado pra ele”, pediu o pré-candidato, antes de iniciar o canto coletivo.
Hildon também comentou a estratégia de antecipar sua movimentação política, ao afirmar que “na prática, nós estamos na pré-pré-campanha”, fazendo uma analogia bem-humorada: “O senhor Manoel me ensinou, Marconi, que quem é manco, parte cedo”.
O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, foi citado diversas vezes no discurso. Hildon o elogiou pela trajetória política em Goiás, ressaltando seus quatro mandatos como governador. “Eu acho que o Marconi vai bater o recorde, provavelmente já bateu o recorde de mandatos em uma unidade da federação”, declarou.
Ao final, Hildon Chaves reforçou que sua proposta não está baseada em promessas, mas em resultados já demonstrados. “Nós não estamos fazendo promessas. Nós já fizemos e todo o Estado de Rondônia sabe o que nós fizemos.”
A pré-candidatura de Hildon é a primeira anunciada oficialmente para o pleito estadual de 2026. O ex-prefeito concluiu sua fala reafirmando o compromisso com o desenvolvimento regional. “Rondônia cresce a passos largos e Rondônia precisa de infraestrutura, precisa continuar crescendo.”
