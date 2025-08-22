PREVISÃO DO TEMPO: Chuva se concentra em parte da Região Norte

Publicada em 22/08/2025 às 07h50
A sexta-feira (22) será marcada por instabilidades restritas a alguns estados da Região Norte. As pancadas de chuva ocorrem em Rondônia, Amazonas, Acre e Roraima, especialmente à tarde e à noite, podendo vir acompanhadas de trovoadas isoladas.
No Acre, o tempo segue instável em grande parte do estado, com chuva intercalada por períodos de sol.
Em Rondônia, as pancadas atingem principalmente o centro e norte, enquanto o sul ainda terá momentos de tempo firme.
No Amazonas, as precipitações se concentram nas áreas centrais e do norte, podendo ser localmente intensas.
Em Roraima, a instabilidade persiste, com céu nublado e chuva frequente.
Já no Pará, Amapá e Tocantins, o tempo permanece firme, ensolarado e com calor intenso, com baixa umidade relativa do ar durante a tarde.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C em Palmas e Boa Vista, já a máxima está prevista para Palmas, Manaus, Porto Velho e Rio Branco com 35°C. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
