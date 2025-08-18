Prefeitura leva informação sobre violência doméstica aos alunos da Escola Governador Araújo Lima

Publicada em 18/08/2025 às 16h07
A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Serviço de Proteção Social Especializado no Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e a Rede Lilás de Proteção à Mulher, realizou na manhã desta segunda-feira (18), no auditório da Escola Governador Araújo Lima, uma palestra sobre violência doméstica.
A palestra diálogo foi ministrada pela psicóloga Michelle Domingues aos adolescentes alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental. “Conversamos sobre a Lei Maria da Penha, os tipos de violências que estão prescritos na Lei 11.340/2006. Falamos sobre medida protetiva, os serviços (social, psicológico, acolhimento e orientação) que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) oferece para a população, escuta qualificada, e explicamos um pouco sobre os sintomas psicológicos das mulheres que enfrentam as situações de violência e como procurar ajuda”, disse a psicóloga.
Essa atividade faz parte da proposta “Agosto Lilás nas Escolas”, realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semias e da Rede Lilás de Proteção a Mulher. Durante o mês de agosto, serão realizadas atividades em escolas levando informação e diálogo sobre violência doméstica, para estudantes, professores e comunidade escolar.
A próxima palestra diálogo será no dia 20 de agosto, com a mesma temática, na Escola Governador Araújo Lima, às 14h, pela assistente social, Danusa Pacheco. No turno vespertino, os alunos que participarão serão os do ensino médio.
“Nosso objetivo é quebrar o silêncio, orientar sobre formas de proteção, divulgar canais de denúncia como o Ligue 180 e o Disque 100, e apresentar os serviços de apoio existentes no município para acolher e acompanhar mulheres em situação de violência”, disse a coordenadora do Serviço de Atendimento à Mulher do Creas/Semias, Elesandra Lopes da Silva.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!