Prefeitura de Porto Velho realizará o I Fórum Municipal de Mobilidade Urbana nesta terça-feira (26)

Com a perspectiva de fortalecer a segurança no trânsito, reduzir os índices de acidentes automobilísticos e, principalmente, garantir mais proteção à vida humana, será realizado nesta terça-feira, dia 26 de agosto, o I Fórum Municipal de Mobilidade Urbana em Porto Velho.
O evento promovido pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), terá início às 13h30, na sede da biblioteca municipal Francisco Meirelles, localizada na rua José do Patrocínio com José Bonifácio, Centro.
“O fórum será um importante espaço de diálogo e aprendizagem, uma oportunidade única para que, junto com a comunidade, instituições e a sociedade civil organizada, possamos tratar sobre os desafios e soluções para a mobilidade urbana da nossa cidade”, disse o secretário titular da Semtran, Iremar Lima.
Ele disse que diversas medidas vêm sendo adotadas pela gestão municipal para tornar o trânsito mais humano e menos perigoso para todas as pessoas. Entretanto, por orientação do prefeito Léo Moraes e da equipe técnica, a Semtran quer ouvir as pessoas e saber de quem vivencia o trânsito diariamente, que outras ações poderão ser adotadas para melhorar ainda mais.
DOAÇÕES
Além de solicitar a presença do público para tratar de melhorias na mobilidade urbana na capital de Rondônia, a Prefeitura informa que o fórum terá um viés social. Nesse sentido, cada participante poderá colaborar com uma caixa de bombom em prol da confraternização que a equipe da biblioteca fará para os seus leitores mirins no Dia das Crianças.
