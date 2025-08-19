Prefeitura de Porto Velho e Governo do Estado levam serviços à Ponta do Abunã

Publicada em 19/08/2025 às 15h50
Entre os dias 17 e 27 de agosto de 2025, comunidades dos distritos de Abunã, Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Extrema, Nova Califórnia e das aldeias indígenas da região, que formam a chamada “Ponta do Abunã”, recebem uma ação social integrada promovida pela Secretaria de Estado de Ação Social (Seas) e pela Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) de Porto Velho.
O objetivo principal da ação é o registro de famílias no Cadastro Único (CadÚnico) e a entrega de kits do programa Mamãe Cheguei. A ação fortalece a divulgação do CadÚnico e as informações sobre seus benefícios sociais.
“Essas ações fazem parte do projeto da Semias “CadÚnico + Perto de Você”, com a ideia de implementar a busca ativa, ou seja, ao invés do beneficiário vir até o CadÚnico, nós vamos até os nossos beneficiários, especialmente na zona rural e distritos de Porto Velho”, informou o coordenador da Central de Cadastro Único Único da Semias, Clóvis Henrique.
Iniciativa conta com postos móveis montados em pontos estratégicos de cada distrito
A iniciativa conta com postos móveis montados em pontos estratégicos de cada distrito, equipes multiprofissionais formadas por assistentes sociais, e parcerias com lideranças locais, escolas e organizações indígenas. Ao longo dos 11 dias, serão realizados atendimentos de saúde básica, triagens, vacinação, orientações sobre nutrição e higiene, além de ações de educação em direitos sociais.
O Mamãe Cheguei é um programa voltado ao suporte às gestantes e recém-nascidos, com entrega de itens essenciais e acompanhamento de saúde materno-infantil. Já o CadÚnico, componente central das políticas de transferência de renda, tem a função de cadastrar famílias para acesso a benefícios sociais como o Bolsa Família. A ação buscou ampliar o alcance desses mecanismos, facilitando a adesão de populações prioritárias.
“A ação integra um conjunto contínuo de ações municipais e regionais, com monitoramento de resultados, atualização de cadastros e continuidade no encaminhamento de casos para serviços de saúde, educação e assistência social”, informou Clóvis Henrique.
