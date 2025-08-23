Prefeitura de Porto Velho apoia agenda cultural e comunitária no mês de agosto

Publicada em 23/08/2025 às 10h13
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural (Funcultural), segue fortalecendo a integração comunitária e valorizando a cultura local com apoio a eventos que movimentam diferentes regiões da cidade. Neste mês de agosto, a programação contempla festividades tradicionais, encontros de vizinhança, ações sociais e apresentações musicais que unem lazer, cultura e cidadania.
Entre os destaques, está o Arraial do Triângulo, que começa nesta sexta-feira (22) e vai até domingo (24), no Campo de Futebol 1º de Maio, no bairro Triângulo. A festa contará com shows, danças e apresentações culturais, incluindo a quadrilha junina de Aline Silva, neste primeiro dia de evento, a partir das 20h.
No sábado (23), a comunidade do Condomínio Girassol e Vila dos Girassóis promove um momento de confraternização, com a animação do forró de Rejane Castro, das 19h às 23h30. Também no sábado, moradores do Jardim Santana recebem o Arraial da Boa Vizinhança, na rua Jussara, com seresta de Darcildes Antônio de Cruz, show de DJ Jersonense Paula e toda a estrutura necessária para garantir conforto e segurança ao público.
Ainda no mesmo dia, a alegria chega ao bairro Tiradentes, com o Arraial do Conjunto Habitar Brasil, na rua Esparta, nº 175, que contará com forró de Franciele Diniz, apresentação do DJ Mário e estrutura de tenda e banheiros químicos para a comunidade.
Além das festas juninas, a Funcultural também apoia iniciativas de valorização social. Nesta sexta (22), o auditório do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO) recebe o evento Agosto Lilás, com voz e violão de Carol Moura, em uma ação que reforça o enfrentamento à violência contra a mulher.
Na segunda-feira, dia 25 de agosto, a Prefeitura entrega à comunidade a nova Unidade de Saúde da Família Três Marias, no bairro Lagoinha, em um evento que contará com a presença de autoridades e estrutura preparada para atender a população.
Encerrando a agenda, Porto Velho recebe a magia do Natal Porto de Luz 2025, no dia 25, na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A programação de lançamento terá a apresentação da Orquestra comandada por Luana Shockness, a partir das 19h30, celebrando a cultura e a esperança que o período natalino inspira.
Para o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, os eventos reforçam o compromisso da Prefeitura em estar presente junto às comunidades. “O apoio a essas iniciativas fortalece a cultura, incentiva a convivência social e leva lazer e alegria para diferentes regiões da cidade”, destacou.
