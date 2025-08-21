Prefeitura de Porto Velho anuncia maior investimento da história em proteção animal

Publicada em 21/08/2025 às 16h39
A Prefeitura de Porto Velho deu um passo histórico na política de proteção animal ao anunciar um investimento de mais de R$ 2 milhões destinados exclusivamente a ações de cuidado, resgate e bem-estar de animais em situação de abandono.
O montante representa o maior investimento já realizado na história do município na área de proteção animal, tanto em valores absolutos quanto proporcionais.
Para efeito de comparação, nos últimos três anos, a média anual de recursos aplicados girava em torno de R$ 1,3 milhão. Somente em 2025, essa iniciativa supera em mais de 30% os valores tradicionalmente destinados ao setor.
Segundo a Prefeitura, os recursos previstos no Termo de Fomento nº 040/PGM/2025 serão aplicados em medidas emergenciais e estruturais, incluindo o recolhimento de animais abandonados, tratamentos veterinários, castrações, campanhas de conscientização e o fortalecimento da rede de atendimento voltada à saúde animal.
O prefeito destacou que esse aporte é uma resposta à demanda crescente da sociedade civil e aos desafios relacionados ao bem-estar animal na capital.
“Porto Velho está entrando em uma nova fase de compromisso com a causa animal. Esse investimento recorde reafirma nosso compromisso em garantir dignidade, saúde e proteção para os animais da nossa cidade, ao mesmo tempo em que protegemos a saúde pública e atendemos a um anseio da população”, declarou.
O secretário municipal Vinícius Miguel também ressaltou a mudança de paradigma. “Saímos de uma lógica de captura e extermínio, presente até recentemente, para um momento de diálogo, de atendimento aos animais e de repressão aos maus-tratos”, afirmou.
Outra frente importante da política de proteção animal tem sido a celebração de Termos de Ajuste de Conduta (TAC) com pessoas físicas e empresas que cometeram infrações ambientais e se enquadram nos critérios para firmar o acordo junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema). Um exemplo recente foi a destinação de pouco mais de R$ 45 mil em ração, por meio de um TAC, para os animais acolhidos no abrigo municipal.
A medida representa não apenas um reforço orçamentário, mas também um marco simbólico na história do município, demonstrando a prioridade que a administração municipal tem dado às pautas de saúde única, proteção da fauna e respeito aos direitos dos animais.
