Prefeitura de Guajará-Mirim divulga programação oficial da Semana da Pátria 2025

Publicada em 28/08/2025 às 14h52
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio de suas secretarias municipais, informa à população a programação oficial da Semana da Pátria 2025.
O evento tem como objetivo celebrar a história do Brasil, fortalecer os valores cívicos e promover a integração da comunidade guajaramirense. As atividades ocorrerão entre os dias 1, 5, 6 e 7 de setembro, envolvendo instituições públicas, escolas, associações e demais entidades locais.
Durante a semana, serão realizadas solenidades de hasteamento da bandeira, corrida do fogo simbólico e desfiles cívicos, reforçando o compromisso da administração municipal com a cidadania e a valorização de nossa história.
A Prefeitura de Guajará-Mirim convida toda a população a participar das ações e acompanhar a programação completa, que será divulgada a seguir, garantindo que todos possam celebrar a Semana da Pátria com segurança e organização.
