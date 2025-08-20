Publicada em 20/08/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1783 – Inaugurado o Real Forte do Príncipe da Beira, cuja construção começou em 1776.
1941 – O Conselho de Segurança Nacional manda cadastrar todos os comerciantes do município, na faixa de 150 Kms da fronteira da Bolívia.
1957 – Com a licença do deputado Joaquim Rondon, toma posse na Câmara Federal o suplente Renato Medeiros, que em 1962 foi eleito deputado federal e cassado em 1964.
1967 - O governador Assumpção Cardoso instala, presidida pelo advogado Odacir Soares, a Fundação de Habitação Popular de Rondônia.
1981 – Em Vilhena, o prefeito Arnaldo Martins é informado pelo ministro Délio Jardim de Matos (Aeronáutica) da liberação de CR$ 50 milhões, para concluir o asfaltamento do aeroporto da cidade.
1986 – O governo de Rondônia anuncia a compra de 92 toneladas de carne e o presidente da Facer, Cláudio Feitosa, sugere comprar carne na Bolívia.
1990 – Fiscais do Ibama multam os proprietários da fazenda Nova Vida, entre Jaru e Ariquemes, pelo uso de Tordon (Agente Laranja), prejudicial à floresta no entorno.
HOJE É
Dia do Vizinho (ou celebrado a 21 de dezembro). Dia Mundial do Mosquito. Dia do Maçon.
Católicos celebram Santa Maria de Matias, São Bernardo de Claraval, São Samuel – Profeta,
BRASIL
1889 – Nasce Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas (m. 1.985), poetisa que o mundo reverência por Cora Coralina.
MUNDO
1858 — Charles Darwin (1809/1882) publica sua teoria da evolução através da seleção natural. 1940 – “Nunca tantos deveram tanto a tão poucos”, discurso feito por Winston Churchill (1874/1965) que inspirou a Inglaterra a vencer os alemães. – A mando do ditador russo Stalin, é assassinado no México, onde estava exilado, seu ex-aliado Leon Trotsky. 1960 – Tropas lideradas pela Rússia, invadem Praga, capital da Tchecoslovaquia.
FOTO DO DIA
GOVERNADOR X JORNALISTA
O jornalista Ari de Macedo (cutuba), do jornal “O Guaporé”, era contumaz crítico do governador Ribamar de Miranda (pele curta) e foram às “vias de fato”, no auge da disputa entre as duas facções.
“O Guaporé” ligado ao candidato derrotado a deputado federal Aluízio Ferreira, líder dos “cutubas”, inimigos do deputado federal Joaquim Vicente Rondon, líder dos “peles-curtas”.
O clima ficou pior quando o presidente JK assim a lei que mudou de “Guaporé” para “Rondônia” o nome do Território criado em 1943, projeto de Rondon, apresentado pelo deputado (AM) Áureo Melo.
Conforme o historiador Francisco Matias (Pioneiros – Ocupação Humana e Trajetória Política de Rondônia) ficou pior pelas críticas de Ari Macedo a atos administrativos do governador.
Ribamar de Miranda era criticado também pela tentativa feita de compor um quadro de assessoramento deixando de lado, sob alegação de “falta de capacidade”, membros do PSP, partido de Joaquim Rondon, que o indicara e agiu para tirá-lo do governo.
Foto: A nomeação de Ribamar Miranda foi festejada até por um jornal carioca
Comentários
Seja o primeiro a comentar!