RONDÔNIA
1917 – Projeto do governador Alcântara Bacellar (AM – 1917/1921), cria a comarca de Porto Velho, desmembrada de Humaitá.
1949 – Militares da 3ª Cia de Fronteira e da Guarda Territorial debelam um incêndio na base da Panair do Brasil em Porto Velho.
1951 – Aluna da escola normal “Carmela Dutra”, Rosália Assis é eleita Rainha dos Estudantes/1951.
1981 – A Associação dos Jornalistas de Rondônia debate com o diretor da Fenaj, Rogério Medeiros, a criação do Sindicato da categoria.
1985 – Candidato a prefeito de Porto Velho, o ex-deputado federal Jerônimo Santana negou intenção de ser candidato a governador ano que vem.
1990 – Por falta de segurança, taxistas da “bandeira dois” não atendem mais chamados de cinco bairros de Velho.
2003 – Em 1984 Rondônia teve, pela 1ª vez na história do país, uma mulher governadora, a professora Janilene Melo; em 2003 a coronel PM Angelina Ramires torna-se a 1ª mulher comandante-geral de uma Polícia Militar no país.
HOJE É
Dia Nacional do Historiador, Dia Mundial da Fotografia, Dia Mundial Humanitário, Dia Nacional do Ciclista, Dia Nacional do Ciclista, Dia da Aviação Agrícola.
Católicos celebram São João Eudes, São Cisto III, São Magno do Lácio, Ludovico de Anjou, São Ezequiel Moreno y Diaz,
BRASIL
1969 — Fundada a EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica. 2003 — O brasileiro Sérgio Vieira de Mello, e outros 21 funcionários da ONU no Iraque são mortos por terroristas.
MUNDO
1692 – Cinco mulheres e um padre são queimados vivos nos EUA, acusados de bruxaria (julgamento das Bruxas de Salem). 1839 — O governo francês anuncia que o processo fotográfico de Louis Daguerre é um presente "gratuito para o mundo".
FOTO DO DIA
A “CASA DO BISPO”
Em 1946, quando foi nomeado bispo da prelazia de Porto Velho, o padre catarinense João Batista Costa trouxe na bagagem a humildade que lhe era inerente.
Segundo Anísio Gorayeb (*) a casa, construída em 1945 pelo comerciante Albino Henrique, em 1947 o governador Joaquim Vicente Rondon a comprou para ser a residência do bipo e sede do bispado.
O prédio, imponente, se destacava tanto por se destinar a residência do bispo, como pela posição bem alta em relação ao imenso vazio do terreno em frente onde, depois, foi construído o Palácio Presidente Vargas.
Ouvi de vários personagens que d. João não ficou na casa em razão, primeiro, de sua conduta humilde ou, então, em relação a um problema político envolvendo o governo do Território.
Desde o governo Humberto Guedes, a “casa do bispo” tem outra finalidade, a de sediar órgãos diversos da administração.
FOTO: No alto a “casa do bispo”, e abaixo o obelisco comemorativo da Independência
(*) https://newsrondonia.com.br/noticias/2020/06/19/do-fundo-do-bau-decada-de-40/
