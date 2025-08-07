Publicada em 07/08/2025 às 08h00
RONDÔNIA
1919 – Só 3 barras de gelo, escondidas num local protegido, escaparam do incêndio que destruiu a fábrica de gelo da Madeira-Mamoré.
1938 – Entre homens e mulheres foram 390 atendimentos no 1º semestre do hospital São José, com 17 óbitos.
1940 – 4 mil nordestinos estão chegando à Amazônia para atuar no esforço de produção da borracha, mas ainda não se sabe quantos deles virão para os seringais do Rio Madeira.
1951 – Quatro feridos e um morto, o saldo de um choque de 2 veículos na estrada de Santo Antônio no domingo passado.
1957 – O governador Jayme Araújo dos Santos elogiou o trabalho de abertura da BR Porto Velho/Cuiabá, cujas obras rodoviárias se encontram no KM 90.
1985 - O governador Angelo Angelin anuncia a construção de um hospital específico para atendimento de vítimas de doenças tropicais – Cemetron.
1990 – Com o presidente da CBF Ricardo Teixeira no “Aluizão”, a seleção de novos do Brasil derrotou (3x1) a seleção rondoniense. Teixeira também inaugurou a sede da Federação de Futebol.
HOJE É DIA
Dia Nacional do Documentário Brasileiro. Sancionada a Lei Maria da Penha.
Católicos celebram Santa Afra, Santo Alberto de Abati, Santo Caetano de Tiene, São Donato, São Sisto II,
BRASIL
1501 – Portugueses chegam ao litoral do Rio Grande do Norte e implantam o Marco de Touros, símbolo da colonização portuguesa. 1843 - Criação do Instituto dos Advogados Brasileiros, que originou a criação da Ordem dos Advogados do Brasil. 1879 – Registrada a maior nevasca no Brasil: Vacaria (RS) ficou debaixo de 2 metros de gelo.
MUNDO
1991 – Tim Berners-Lee coloca on-line o primeiro website, inaugurando a World Wide Web.
FOTO DO DIA
ESTADO, DATA HISTÓRICA (IV)
Entre 1971 e 1978 o goiano Jerônimo Santana (MDB/PMDB) ganhou 3 eleições para deputado federal e na de 1978, quando pela única vez o Território elegeu dois deputados a segunda ficou com Isaac Newton, PDS.
Jerônimo andava sempre com uma bengala, daí o apelido de “Doutor Bengala”. Ele sempre dizia ter apresentado projetos para criação do Estado e que, por ser oposição, não era considerado na Câmara Federal.
Ouvi do deputado Isaac Newton, e não só em uma ocasião, que Jerônimo se omitiu. A justificativa seria em razão da Lei não prever eleição a governador em 1982 – o que ouvi inclusive de membros importantes do PMDB.
Quanto aos projetos que Jerônimo garantia ter dado entrada visando a criação do Estado, o governador (da época da votação) Jorge Teixeira deu uma explicação, com base legislação vigente.
“Todos inconstitucionais. A lei não permite projeto parlamentar que gere despesas ao Executivo”. A lei do Acre tinha como base a Constituição de 1946 e a de Rondônia a de 1967.
FOTO: Issac Newton vibrando e Jerônimo meio perdido na votação do Estado
Comentários
Seja o primeiro a comentar!