Mais de 400 vagas de emprego estão abertas em Rondônia para diversos setores; oportunidades distribuídas em 14 municípios

Publicada em 19/08/2025 às 08h36
Rondônia oferece 422 vagas de emprego em diferentes setores e cidades, com destaque para funções como auxiliar de produção, vendedor e operador de caixa. As oportunidades estão distribuídas em 14 municípios, incluindo Ji-Paraná, Porto Velho e Chupinguaia, e atendem diversos níveis de experiência. O governo de Rondônia tem ampliado o acesso da população às oportunidades de trabalho em todo o estado, envolvendo diversos setores da economia.
A iniciativa conta com a atuação direta da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social (Sedec), que centraliza o atendimento e encaminhamento aos empregos, através da plataforma Geração Emprego. As vagas desta semana abrangem funções administrativas, comerciais, operacionais e técnicas, distribuídas em 14 municípios, com destaque para Ji-Paraná (83 vagas), Porto Velho (74 vagas) e Chupinguaia (66 vagas).
INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, por meio de investimentos estratégicos, incentivo a setores produtivos e parcerias com empresas locais, o governo tem intensificado esforços para ampliar as oportunidades de trabalho, garantindo que mais rondonienses tenham acesso a empregos qualificados. “Estamos trabalhando para gerar mais oportunidades para os rondonienses, valorizando a mão de obra e fortalecendo a economia. Rondônia vem destacando no cenário nacional, e ocupa o 2º lugar no índice de menor taxa de desemprego, resultado do trabalho consistente do governo do estado em apoiar a empregabilidade e o desenvolvimento econômico”, ressaltou.
De acordo com o secretário titular da Sedec, Lauro Fernandes, “a divulgação das vagas é fundamental para aproximar quem busca emprego, das empresas que necessitam de profissionais qualificados, fortalecendo o mercado de trabalho e o desenvolvimento econômico do estado”, destacou.
CENÁRIO ECONÔMICO
Rondônia se destaca no cenário nacional, mantendo o 2º menor índice de desemprego do país, com 2,3%, refletindo o crescimento da economia local e o resultado de políticas públicas voltadas para a geração de empregos. O estado investe em qualificação profissional, programas de incentivo ao empreendedorismo e expansão de setores produtivos.
Confira as vagas em destaque de algumas cidades:
JI-PARANÁ
Auxiliar de Produção (5 vagas)
Vendedor (23 vagas)
Operador de Caixa (7 vagas)
Garçom (6 vagas)
PORTO VELHO
Assistente Administrativo (4 vagas)
Operador de Caixa (5 vagas)
Vendedor (17 vagas)
Auxiliar de Depósito (2 vagas)
CHUPINGUAIA
Auxiliar de Produção (60 vagas)
Operador de Empilhadeira (5 vagas)
CACOAL
Auxiliar de Produção (6 vagas)
Operador de Caixa (10 vagas)
Vendedor (8 vagas)
O Geração Emprego, conta com a parceria do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e dos empregadores locais. A inscrição para as vagas é feita exclusivamente pelo site ou aplicativo da plataforma, com atendimento e suporte oferecidos pela Sedec.
