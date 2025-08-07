Ji-Paraná terá 4 na disputa das vagas ao Senado, tucanos reunidos com presidente nacional em Porto Velho, meta é lançar pré-candidato a governador

Publicada em 07/08/2025 às 14h00
PSDB – Os membros do partido tucano, presidido no Estado pelo ex-prefeito de Porto Velho, dois mandatos seguidos, Hildon Chaves, se reúnem hoje (7) em Porto Velho, a partir das 13h no Hotel Golden Plaza, em encontro estadual, já visando as Eleições Gerais 2026, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado, dos Estados e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. No encontro dos tucanos participam membros do partido da capital e interior do Estado. Ele servirá como largada do processo político-eleitoral para, outubro do próximo ano já fortalecendo as bases para eleger o maior número de deputados (federal e estadual), o governador do Estado e garantir ao menos uma das duas vagas ao Senado.
PSDB – O ex-prefeito Hildon Chaves também presidente da Associação dos Municípios de Rondônia-Arom, desde quando deixou a prefeitura da capital em janeiro deste ano trabalha uma pré-candidatura a governador. Durante os sete primeiros meses de 2025 percorreu o interior mantendo contato com políticos visando fortalecer a Arom e fomentar bases para sua intenção em disputar a sucessão estadual em 2026. No encontro de Porto Velho, Perillo irá lançar pré-candidatura de Hildon a governador. “Este será um momento fundamental para ouvirmos as bases, discutirmos os rumos do partido e reafirmarmos nosso compromisso com uma política de resultados, ética e compromisso com a população”, adiantou Marconi Perillo. “Estamos construindo um PSDB cada vez mais forte, participativo e alinhado com os desafios locais. O encontro estadual será uma oportunidade valiosa para ampliar a integração entre nossos quadros e planejar as ações futuras com foco no desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou Hildon.
Senado – A possibilidade de Ji-Paraná ter recorde de candidatos à duas das três vagas ao Senado nas Eleições Gerais 2026, aos poucos vai se materializando. A deputada federal e presidente regional do PP no Estado, Sílvia Cristina, já confirmou sua pré-candidatura, inclusive já tem o 1º suplente, o empresário de Vilhena, Marcelo Lucas da Silva, atuante no setor industrial, que pilota projeto para implantação da primeira usina de etanol de milho no município de Cerejeiras, na Região do Cone Sul, empreendimento que, pela dimensão, só não maior, que as usinas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Porto Velho. Além de Sílvia Cristina, Ji-Paraná deverá ter, no mínimo, mais três políticos concorrendo ao Senado.
Senado II – Também estão trabalhando suas candidaturas ao Senado para outubro do próximo ano, o atual senador, Marcos Rogério, que preside o PL no Estado, o pecuarista Bruno Scheid (PL), indicação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-senador Acir Gurgacz, presidente do PDT em Rondônia. Marcos Rogério, segundo comentários nos bastidores da política, estaria disposto até, a novamente concorrer à sucessão estadual, como em 2022, quando chegou ao segundo turno como favorito a vitória e foi derrotado por Marcos Rocha (União), que conseguiu se reeleger. Informações de pessoas ligadas ao senador são que ele estará concorrendo à reeleição e organizando o partido no apoio a um nome expressivo para concorrer a governador. Quem viver verá...
Senado III – Ji-Paraná, segundo maior colégio eleitoral de Rondônia, com cerca de 100 mil eleitores, provavelmente terá quatro nomes como postulantes ao Senado. Dentre eles o ex-senador Acir Gurgacz, que deverá estar elegível até as eleições do próximo ano. Ele foi senador em dois mandatos seguidos, prefeito de Ji-Paraná e tem uma ampla folha de bons serviços políticos ao Estado. Caso realmente Bruno Scheid concorra, como quer Bolsonaro, Ji-Paraná terá quatro nomes na disputa de duas vagas. Rogério, que buscará mais uma reeleição. Sílvia Cristina, que vem sendo apontada como favorita nas inúmeras enquetes realizadas no Estado, e Acir Gurgacz. A preocupação é que a divisão dos votos no município poderá favorecer a outros pré-candidatos, como o governador Marcos Rocha (União), que também está na lista de prováveis nomes.
Respigo
Na sexta-feira (8) o presidente Lula da Silva (PT) estará em Porto Velho em companhia de ministros, para cumprir agenda voltadas para o desenvolvimento regional nas áreas de transportes e energia no Estado. Inclusive a liberação de recursos para a construção da ponte na divisa com a Rondônia e Bolívia, no Rio Mamoré ligando Guajará-Mirim a Guayaramerin +++ O evento será no Palácio das Artes, localizado em área central de Porto Velho, a partir das 15h30. Provavelmente a região polarizada pelo Palácio das Artes deverá estar limitada para veículos e pedestres, por questões de segurança desde as primeiras horas da manhã +++ Em no máximo 30 dias a Assembleia Legislativa (Ale) terá nova empresa para cuidar da limpeza e higiene do prédio. A atual empresa não vem cumprindo com suas obrigações por isso a necessidade de a substituição +++ Em solenidade das mais concorridas, o advogado de Rondônia Nelson Wilians recebeu na tarde de quarta-feira (6) o título de Cidadão Honorário de Rondônia, no plenário da Assembleia Legislativa (Ale). A honraria foi proposta e aprovada pelos demais colegas, pelo presidente da Ale-RO, deputado Alex Redano (Republicanos-Ariquemes).
