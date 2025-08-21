Inscrições para o projeto em Porto Velho são prorrogadas até o dia 30 de agosto

Publicada em 21/08/2025 às 16h51
A Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (Semed) publicou nesta quinta-feira, 21 de agosto de 2025, a Errata nº 11/2025/ASTEC/SEMED, referente ao Edital nº 7/2025/ASTEC/SEMED – Projeto “Creche Noturna”, originalmente divulgado em 6 de agosto de 2025, no Diário Oficial dos Municípios.
A retificação atualiza o cronograma de atividades do processo, incluindo o período de inscrições, homologação da lista de inscritos, entrega de documentação, efetivação de matrículas e início das atividades do atendimento noturno.
Com a alteração, o período de inscrições foi ampliado e ocorrerá até o dia 30 de agosto de 2025, exclusivamente pelo link: https://diaied-semed.portovelho.ro.gov.br/inscricoes_online/formulario_creche.php.
A lista homologada será publicada no dia 4 de setembro de 2025. Já a entrega da documentação deverá ser feita na sede da Semed, entre os dias 5 e 10 de setembro de 2025, no horário das 8h às 14h.
A efetivação da matrícula acontecerá entre os dias 12 e 19 de setembro de 2025, diretamente na Creche Moranguinho, localizada na rua Camomila, nº 2631, bairro Cohab.
O atendimento em horário estendido, com início das atividades da “Creche Noturna”, está previsto para o dia 29 de setembro de 2025.
O Projeto “Creche Noturna” é uma iniciativa inédita da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semed, que busca atender a demanda de famílias que necessitam de um espaço seguro e adequado para o cuidado e desenvolvimento de seus filhos durante o período noturno, garantindo mais tranquilidade para trabalhadores e trabalhadoras da capital e pais que desejam voltar a estudar.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Educação (rua Elias Gorayeb, nº 1514, bairro Nossa Senhora das Graças).
Texto: Meiry Santos
Comentários
Seja o primeiro a comentar!