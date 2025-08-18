Inscrições para o projeto Construindo Campeões inicia nova etapa em Porto Velho

Publicada em 18/08/2025 às 14h13
Projeto visa de atender o porto-velhense em todos os cantos da cidade
A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) abriu uma nova etapa de inscrições para o programa Construindo Campeões, que oferece aulas gratuitas de diversas modalidades à comunidade porto-velhense, em cinco polos. As inscrições para vagas remanescentes ocorrerão de 20 a 27 de agosto, ou até o preenchimento total das vagas, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, das 9h às 17h.
A Prefeitura, por meio da Semtel, trabalha para garantir qualidade de vida e saúde para Porto Velho, com orientação especializada de profissionais de educação física, que conduzem as aulas.
Com objetivo de atender o porto-velhense em todos os cantos da cidade, a Semtel realiza suas atividades em cinco polos, são eles:
Polo 1: Vila Olímpica Chiquilito Erse: av. Amazonas, 6363, Cuniã;
Polo 2: Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva (Dudu): av. Jatuarana com rua Luiz Schulze, 5580, Cohab;
Polo 3: Praça CEU - rua Antônio Fraga Moreira, 1706, bairro Juscelino Kubitschek;
Polo 4: Quadra Poliesportiva Sérgio Carvalho: av. Mamoré, Esperança da Comunidade;
Polo 5: Quadra Poliesportiva do Bairro Três Marias;
Polo 6: Ginásio João Lima (Nacional).
As modalidades com vagas remanescentes e seus polos são:
Vôlei e futsal, no “Dudu”; Balé e futsal na Praça CEU; basquete e futsal no Três Marias; Capoeira no Esperança; futsal no Nacional; Judô, futebol (masculino e feminino), karatê natação e ginástica rítmica na Vila Olímpica.
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
Os pais e responsáveis de alunos que desejam inscrever seus filhos no programa devem comparecer aos locais, munidos dos documentos pessoais do aluno:
* Certidão de nascimento ou RG do aluno
* Cartão do SUS do aluno
* Documento do responsável legal (RG ou CNH)
* Comprovante de endereço atualizado
* Declaração escolar original
* Boletim escolar
* Foto 3x4 do aluno
* Atestado de aptidão física (emitido nos últimos 6 meses)
* Laudo neuropsicológico (caso o aluno possua algum diagnóstico – entregar cópia)
Os interessados devem informar, no ato da inscrição, as informações de peso do aluno, altura, tamanho da camisa e a numeração do calçado. Mais informações pelo telefone (69) 98471-9511.
