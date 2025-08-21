Inscrições abertas para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião

Publicada em 21/08/2025 às 17h01
O Aeroclube de Rondônia está com inscrições abertas para a última turma de 2025 no Curso de Piloto Privado de Avião (PP). Se voar sempre foi o seu sonho, essa é a grande oportunidade de transformar desejo em realidade.
Interessados(as) podem procurar a Secretaria do Aeroclube de Rondônia, exclusivamente por meio do whatsapp 69 99264-7903. O Aeroclube está situado na Estrada 13 de Setembro (Estrada dos Japoneses), nº 931, bairro Aeroclube, em Porto Velho. As vagas são limitadas.
Detalhes do curso
De acordo com a coordenação, as aulas teóricas acontecerão no período da manhã, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h, com início previsto para início de agosto, assim que a turma for formada.
Além disso, o aeroclube oferece descontos exclusivos para alunos(as) que indicarem amigos(as) que também realizarem a matrícula. O curso de Piloto Privado é o primeiro passo para quem deseja seguir carreira na aviação e se tornar piloto comercial.
Sobre o Curso de Piloto Privado de Avião (PPA)
O curso tem duração de três meses e inclui disciplinas essenciais, como:
Regulamento de Tráfego Aéreo
Meteorologia Aeronáutica
Navegação Aérea
Teoria de Voo e Aerodinâmica
Conhecimentos Técnicos (motores)
As aulas são ministradas por profissionais altamente qualificados.
Requisitos para matrícula
Idade mínima: 17 anos
Escolaridade: Ensino Fundamental completo (em instituição pública ou privada autorizada)
Homens: Apresentar Certificado de Reservista ou de Alistamento Militar
Após a conclusão do curso teórico, os(as) alunos(as) realizarão uma prova na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A aprovação nesta etapa garante o Certificado de Conhecimentos Teóricos, permitindo que o piloto-aluno comece a praticar as horas de voo (mínimo de 40 horas).
Ao concluir a prática, o(a) aluno(a) passará por um voo de check com um instrutor credenciado pela Anac. Com a aprovação, estará apto(a) a pilotar aviões privados em voos visuais (VFR).
A escola do Aeroclube de Rondônia é homologada pela Anac e referência em qualidade, segurança e excelência na formação de pilotos.
Aeronave de Treinamento: Aero Boero AB-115
O treinamento prático é realizado com o Aero Boero AB-115, uma aeronave amplamente utilizada em escolas de aviação no Brasil. De fabricação argentina, o AB-115 possui capacidade para dois pilotos e é ideal para o aprendizado, graças ao seu motor de 115 HP a 2800 RPM, oferecendo segurança e eficiência.
Garanta sua vaga e dê o primeiro passo para uma carreira nas alturas!
