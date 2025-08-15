Fundação de Cultura e Juventude e Prefeitura de Rolim de Moura abrem inscrições para oficinas gratuitas de Violão e Teatro.

Publicada em 15/08/2025 às 14h33
A Fundação de Cultura e Juventude, em parceria com a Prefeitura de Rolim de Moura, está com inscrições abertas para as oficinas gratuitas de Violão e Teatro. Esta é a oportunidade para quem deseja aprender, aprimorar habilidades e mergulhar no universo da música e das artes cênicas.
As inscrições vão até o dia 29 de agosto e devem ser realizadas presencialmente no Teatro Municipal Francisca Verônica de Carvalho localizado na rua Guaporé, número 4719, bairro Centro, de segunda a sexta, das 08h30 às 13h30.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO:
– CÓPIA DO RG E CPF
– CÓPIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
– AOS MENORES DE IDADE, DISPONIBILIZAREMOS VIA DA AUTORIZAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS.
Idade mínima para oficina de teatro: 15 anos.
Idade mínima para oficina de violão: 12 anos.
VAGAS LIMITADAS!
Participe, descubra novos talentos e faça parte dessa experiência cultural que valoriza a arte e fortalece a expressão artística em nossa cidade.
