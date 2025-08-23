Entrega de escavadeira hidráulica beneficia agricultura de Costa Marques por ação da deputada Lebrinha

Publicada em 23/08/2025 às 09h45
Recentemente, durante uma agenda em Costa Marques, a deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) anunciou a confirmação de um recurso para a aquisição de uma escavadeira hidráulica. Agora, a máquina foi entregue ao município, em uma emenda solicitada pelo vereador Paulinho. O equipamento será utilizado na gestão do prefeito Fabiomar, com o objetivo de fortalecer os serviços de infraestrutura e beneficiar diretamente a população.
De acordo com a deputada, a iniciativa faz parte do compromisso de seu mandato com o desenvolvimento de Rondônia:
“Agradeço às lideranças locais pelo empenho em buscar melhorias para o município. Nosso trabalho é diário e nosso objetivo é garantir que recursos como este cheguem a Costa Marques e beneficiem a população”, afirmou Lebrinha.
Até o momento, já foram investidos mais de R$ 11 milhões em diferentes projetos no município, resultado do trabalho conjunto da deputada com vereadores e demais lideranças locais. A escavadeira hidráulica reforça as ações na agricultura e na infraestrutura, trazendo impacto direto no dia a dia da população.
