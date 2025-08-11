Diárias de servidor público não podem ser além do salário, Porto Velho lidera ranking no furto de celular, pré-candidatos retomam disputa à sucessão estadual

Publicada em 11/08/2025 às 14h00
Diárias – Será que os ordenadores de despesas dos órgãos públicos (municipal, estadual, federal) sabem que os servidores públicos, concursados, efetivos ou comissionados não podem receber mais de 50% dos valores dos seus salários em diárias? Isso é lei e, certamente pelo volume de diárias (há servidores que recebem praticamente todas as semanas quatro cinco diárias) sinalizando que seria um complemento salarial. É importante que os ordenadores de despesas se atentem a isso, porque a ilegalidade fica documentada. As liberações das diárias são publicadas no “Diário Oficial”, seja da União, Estados ou municípios. O alerta é necessário, para que, no amanhã, ordenadores de despesas aleguem desconhecimento sobre a situação, que é prática comum nos órgãos públicos, mesmo sendo uma irregularidade proibida por Lei. É o fim da rosca...
Violência – Porto Velho tem em torno de 460 mil habitantes (Censo de 2023) e, mesmo não sendo uma das maiores capitais do País, está entre as mais violentas. Dentre as 20 cidades, que apresentaram maior número de furtos de celulares do Brasil, a Capital rondoniense é a sexta no ranking. Dados apontam 1.363,1 a cada 100 mil habitantes de aparelhos subtraídos pelos chamados “amigos do alheiro”. As três cidades, que lideram o ranking de furtos e roubos de celulares tem São Luiz (MA), 1.599,7, Belém (PA), 1.452,2 e São Paulo, 1,425,4, por cada 100 mil habitantes. Os números são preocupantes, que sirvam de alerta para as autoridades constituídas, de a necessidade de ampliar o policiamento ostensivo-preventivo a cargo da PM.
Motocicletas – Proporcionalmente, Porto Velho está entre as cidades com maior número de motocicletas em circulação no País. Quem circula com normalidade no trânsito da Capital de Rondônia, pode notar o volume de os veículos de duas rodas, principalmente nos semáforos. Na maioria tem faixas exclusivas para motociclistas em paralelo com as faixas de pedestres. E também são os motoqueiros –não os motociclistas– que proporcionam o maior número de irregularidades no difícil, violento e complicado trânsito de Porto Velho com abusos no excesso de velocidade, ultrapassagens pela direita, estacionamento em locais proibidos, “furos” nos semáforos, etc. A maioria de os entregadores de encomendas, os chamados motoboys são quem mais cometem abusos no trânsito da capital principalmente ignorando semáforos, velocidade e ultrapassagens.
Criminalidade – Outro problema grave dos motoqueiros é o relacionamento com a maioria de os crimes cometidos na cidade, seja no centro, mesmo em horários de trabalho, e nos bairros. Em cada dez assassinatos, inclusive no interior, oito estão relacionados ao uso da motocicleta para ações criminosas, sempre com duas pessoas e o carona sendo o executor do crime. A fiscalização ostensiva-preventiva, que é de competência da PM precisa ser priorizada com ações de campo permanentes e de forma rotativa, 24 horas, no centro e nos bairros. Toda motocicleta com carona deve ser parada e as pessoas fiscalizadas, checadas. Temos consciência, que não é uma tarefa fácil, mas certamente teríamos uma redução no índice de criminalidade em Porto Velho e interior, em cidades que estão a cada dia mais violenta, como Vilhena, no Cone Sul e Ji-Paraná, região central do Estado. O momento é de violência e criminalidade crescentes, por isso exige uma intervenção ampliada do nosso policiamento ostensivo-preventivo.
Candidaturas – A visita do presidente da República Lula da Silva (PT) e de ministros a Rondônia na última semana, ocupou a maior parte do noticiário político no período. As Eleições 2026 (presidente da República, governadores e vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, além de Câmara Federal e Assembleias) predominavam, mas a partir de hoje (11) já retomaram a mídia regional. A sucessão estadual é prioridade. O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que preside o PSDB no Estado e teve seu nome lançado como pré-candidato a governador, pelo presidente nacional do partido, ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, na última semana, o prefeito-reeleito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD) e o deputado federal Fernando Máximo voltaram a ocupar espaços no noticiário político regional, pois estão trabalhando com dedicação às pré-candidaturas à sucessão estadual. Por enquanto, temos três nomes em busca de espaço e acordos com lideranças regionais e, somente Hildon, já lançado como pré-candidato. Mas as negociações nos bastidores são intensas.
Respigo
Este ano a Assembleia Legislativa realizará concurso público para admissão de servidores. Estarão disponíveis 300 vagas para os cargos de Consultor Legislativo, Analista Legislativo e Assistente Legislativo +++ O resultado (1x2) mais surpreendente do Campeonato Brasileiro no domingo (10) foi a derrota do Cruzeiro, em pleno Mineirão, para o Santos. O time mineiro está entre os primeiros colocados e perdeu a chance de se manter com a mesma pontuação (40) do líder, o Flamengo, que venceu no sábado (9) o Mirassol, sexto colocado, com 28 pontos +++ O Palmeiras também venceu (2x1) o Ceará e é o terceiro colocado com 36 pontos, um a menos que o Cruzeiro e quatro do Flamengo. O Verdão tem dois jogos a menos que o Cruzeiro e um do Mengão +++ Quem somou pontos na passagem do presidente Lula em Porto Velho foi o senador Confúcio Moura, presidente regional do MDB. Lula abriu mão de parte do seu discurso e chamou Confúcio para usar da palavra +++ Desnecessários os atos de violência no lado de fora do Palácio das Artes, onde ocorreu a solenidade com o presidente Lula na Capital de Rondônia. Um idoso foi agredido e chegou a desmaiar com a violência da agressão. Ignorância de quem agrediu e do manifestante, que não soube respeitar os direitos do adversário.
Interessante essa questão das diárias, faltou citar a legislação que embasa esta informação.