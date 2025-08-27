Deputado Pedro Fernandes celebra início do Curso de Marketing Pessoal em Ariquemes

Publicada em 27/08/2025 às 08h10
Iniciativa gratuita fortalece habilidades profissionais e amplia oportunidades para a comunidade
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) celebrou nesta semana o início do Curso de Marketing Pessoal em Ariquemes, realizado em parceria com a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO). A iniciativa, gratuita e aberta à comunidade, recebeu aproximadamente 200 inscrições, mostrando o interesse da população por capacitação e novas oportunidades.
O curso tem como foco o fortalecimento de habilidades pessoais e profissionais, ajudando os participantes a se destacarem em entrevistas de emprego, em novos negócios e também no dia a dia. Além de estimular o autoconhecimento, a capacitação busca abrir portas, gerar novas oportunidades e fortalecer a autoestima da comunidade.
Pedro Fernandes destacou que o objetivo do curso é investir em pessoas, sejam jovens que estão iniciando sua trajetória profissional ou adultos que buscam se reinventar. Ele afirmou que o marketing pessoal é a maneira como cada um se apresenta ao mundo, podendo ser decisivo para conquistar um emprego, empreender ou alcançar novos espaços. Para o parlamentar, essa é mais uma ação que comprova o compromisso de transformar vidas por meio da capacitação.
O deputado ressaltou ainda que iniciativas como essa representam um marco para o desenvolvimento social da região, pois investir em conhecimento é investir no futuro. Ele lembrou que ao levar educação e qualificação para jovens e adultos, planta-se uma semente de transformação. Para ele, a política verdadeira é aquela prática, próxima das pessoas e que entrega resultados reais.
Pedro Fernandes agradeceu à Assembleia Legislativa de Rondônia pela parceria e reafirmou seu compromisso em ampliar a oferta de cursos profissionalizantes para os municípios do Vale do Jamari e de todo o estado.
