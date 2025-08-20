Deputado Alan Queiroz solicita ampliação do Programa de Reinserção Social na Confecção de Brinquedos Pedagógicos em unidades prisionais

Publicada em 20/08/2025 às 10h42
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) indicou ao governo de Rondônia e a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) a ampliação do programa estadual de reinserção social por meio da confecção de brinquedos pedagógicos nas unidades prisionais de Rondônia, abrangendo presídios masculinos, femininos e centros de internação de menores. A proposta visa oferecer aos reeducandos uma oportunidade de aprendizado e de desenvolvimento de habilidades manuais, além de contribuir com a educação infantil em escolas públicas e instituições sociais.
A produção de brinquedos pedagógicos dentro das unidades prisionais é uma iniciativa que visa a reinserção social de detentos, fortalecendo também o setor educativo para as crianças. Essa prática, muitas vezes, envolve a parceria entre o sistema prisional, empresas e instituições sociais. Os brinquedos, feitos de madeira ou outros materiais, podem ser doados para escolas, creches e entidades assistenciais.
Para o deputado Alan Queiroz, investir em iniciativas que unem educação e inclusão social é uma maneira eficaz de transformar realidades. “Esse projeto tem impacto duplo: ajuda na ressocialização de quem está privado de liberdade e ainda contribui com a aprendizagem de muitas crianças nas escolas. É uma ação de empatia, trabalho e cidadania”, destacou o parlamentar.
A proposta reforça a importância de políticas públicas que atuem não apenas na punição, mas na reconstrução de trajetórias humanas, valorizando a dignidade e oferecendo alternativas concretas de recomeço. A ampliação do programa representa mais um passo na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e comprometida com o futuro de todos.
