Confúcio Moura adota tom moderado e se opõe ao impeachment de Alexandre de Moraes

Publicada em 07/08/2025 às 11h13
Porto Velho, RO – Em meio à escalada de tensões entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) se posicionou contra o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, rompendo com a postura de seus colegas de bancada, os senadores Marcos Rogério e Jaime Bagattoli, ambos do PL de Rondônia, que defendem abertamente a destituição do magistrado.
O pronunciamento de Confúcio foi feito por meio de suas redes sociais. Em publicação no Instagram, o senador destacou: “Sigo defendendo o diálogo, o equilíbrio entre os Poderes e o foco no que realmente importa para a vida das pessoas”.
No mesmo texto, o emedebista afirma compreender as manifestações e o momento político pelo qual o país passa, mas reafirma seu compromisso com a estabilidade institucional. “Não apoio iniciativas que enfraqueçam as instituições ou que se baseiem em disputas políticas, e não em fundamentos jurídicos consistentes”, escreveu.
Confúcio também listou áreas que, segundo ele, deveriam ser prioridade no debate público: “O Brasil tem pautas urgentes e prioritárias para enfrentar — como saúde, educação, segurança e geração de empregos. Não podemos desviar o foco do que realmente importa para a vida das pessoas”.
Divergência com colegas
A manifestação do senador do MDB contrasta diretamente com o posicionamento de Jaime Bagattoli (PL), que no último dia 4 de agosto aderiu à ocupação da mesa diretora do Congresso Nacional, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada por Alexandre de Moraes.
Durante discurso no plenário, Bagattoli declarou: “Nós precisamos impidimar o senhor Alexandre de Moraes. Ele foi, esse ministro foi ao extremo”. O senador também cobrou a tramitação de pautas como a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e disse que não deixaria o plenário até que houvesse resposta do Senado. “Deus está conosco, vai nos abençoar e nós não vamos desistir, nós não vamos sair daqui até que nos seja colocado principalmente o impítima do Alexandre Moraes”, disse.
Outro que já havia se posicionado favorável ao impeachment é o também senador por Rondônia Marcos Rogério (PL), que apresentou requerimento formal para abertura do processo contra Moraes. “O meu voto é a favor da abertura do processo de impeachment”, disse em vídeo publicado em suas redes sociais em julho.
Marcos Rogério, que no passado foi contrário à instalação da CPI da Lava Toga sob o argumento de risco à institucionalidade, hoje afirma que o Senado precisa ser mais firme diante do que classifica como abusos de autoridade do Supremo. “Só o Senado pode conter os abusos de autoridade no STF”, declarou.
Com seu posicionamento, Confúcio Moura se distancia tanto da ala mais conservadora do Senado quanto de parte de seus pares de Rondônia. Embora não tenha citado diretamente Bolsonaro ou os eventos recentes relacionados à sua prisão, o senador optou por uma linha de discurso centrada em moderação institucional e prioridade às demandas sociais.
A manifestação gerou reações divididas entre seguidores nas redes sociais. Enquanto alguns elogiaram a “sensatez política”, outros acusaram o senador de se omitir frente à crise entre os Poderes.
