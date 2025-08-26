Comunidade celebra inauguração da Unidade de Saúde da Família Três Marias

Publicada em 26/08/2025 às 11h49
Há quase 14 anos, moradores dos bairros Três Marias, Lagoinha e adjacências, na zona Leste de Porto Velho, enfrentavam uma dolorosa ausência: a falta de uma unidade de saúde próxima de casa. Em 2011, a obra dUnidade de Saúde da Família (USF) Três Marias foi iniciada e entregue parcialmente em 2013. O que deveria ser um sonho, transformou-se em frustração: o prédio ficou abandonado, depredado, tomado por vândalos e utilizado como esconderijo por criminosos.
Somente em 2024 o espaço foi novamente entregue, mas apenas como estrutura física, sem insumos e sem profissionais. Agora, em 2025, a história muda definitivamente. Após oito meses de gestão, a Prefeitura de Porto Velho inaugurou a unidade totalmente equipada, com profissionais de excelência e capacidade para atender mais de 16 mil pessoas da região.
DO CENÁRIO DE MEDO À ESPERANÇA RENOVADA
A dona de casa Tereza da Silva, moradora do bairro há 25 anos, viu de perto o abandono que se arrastou por mais de uma década. “Esse prédio ficou entregue ao descaso, com vandalismo, furtos e até criminosos se escondendo aqui. Foi muito sofrimento. Hoje, depois de tantos anos, a gente pode sorrir. Estou feliz de ver esse posto funcionando de verdade. É uma alegria para todos nós”, comemorou.
Outro relato emocionado vem de Maria Almira, 67 anos, aposentada, que há 24 anos vive no bairro. Mãe de Matheus Bandeira, de 31 anos, diagnosticado com autismo, ela também cuida da neta, que possui a mesma condição. “Eu precisava levar meu filho e minha neta para longe, sem ter dinheiro até para pegar ônibus. Era muito difícil. Agora teremos atendimento perto de casa, com dignidade. É um sonho realizado para a gente que tanto esperou”, afirmou.
Para Josélia da Silva, que acompanhava a mãe, dona Ágda, de 79 anos, em consultas na Unidade de Saúde da Família Hamilton Gondim, a entrega também é motivo de comemoração. “Foram anos de sofrimento, levando minha mãe até o Hamilton Gondin. Era cansativo e dificultoso. Hoje só tenho a agradecer, porque essa obra é um presente para nós. Depois de tantos anos, ver esse posto funcionando é uma vitória da nossa comunidade”, destacou.
ESTRUTURA MODERNA
Localizada na rua Daniela, nº 1515, a USF Três Marias agora dispõe de uma estrutura moderna e completa:
Quatro consultórios clínicos;
Dois consultórios odontológicos;
Consultório de enfermagem;
Consultório ginecológico;
Sala de nebulização climatizada;
Farmácia;
Regulação;
Sala de curativo;
Sala de medicação;
Sala de imunização.
Com mais de 50 profissionais, a unidade funcionará em turnos matutino e vespertino, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, garantindo atendimento contínuo e humanizado para a comunidade. O investimento total foi de R$ 2.989.697,88, com recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).
CONQUISTA HISTÓRICA
Durante a inauguração, o prefeito Léo Moraes destacou a superação de um capítulo triste da saúde pública de Porto Velho. “Essa obra começou em 2011, foi reinaugurada em 2024 sem insumos, sem equipamentos, mas agora é uma entrega real. Não é apenas cimento e tijolo, é atendimento digno à sociedade. Superamos um drama vivido em Porto Velho, que já foi considerada a pior capital em saúde pública do país”, afirmou.
O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, reforçou o caráter histórico da entrega. “Estamos abrindo um serviço que vai atender a uma área onde mais de 15 mil pessoas estavam desassistidas. Hoje é um dia histórico, porque finalmente essa comunidade terá o olhar da saúde que sempre mereceu”, ressaltou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!