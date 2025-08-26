Centro de Convivência transforma a vida de idosos em Porto Velho

Publicada em 26/08/2025 às 11h43
“Antes eu vivia sozinho e sem ânimo, hoje tenho amigos, danço forró toda sexta-feira e até encontrei um novo amor”, conta sorridente o senhor Izaías de Oliveira, 73 anos, morador do bairro Três Marias. Ele conheceu Elisenha Vargas, 62 anos, nas atividades do Centro de Convivência do Idoso (CCI), no bairro Tiradentes, e hoje o casal compartilha não só a rotina, mas também o prazer de viver uma nova fase da vida com alegria.
Histórias como a de Izaías e Elisenha mostram a importância do CCI como espaço de acolhimento, inclusão e cidadania para as pessoas idosas em Porto Velho. Mais do que um local de lazer, o centro é um verdadeiro ponto de encontro para centenas de idosos que encontram ali novas oportunidades de socialização, saúde e bem-estar.
ATIVIDADES
No CCI, os idosos têm acesso a uma programação variada que inclui hidroginástica, dança, coral, oficinas culturais, rodas de conversa com psicólogos, além de jogos como dominó e sinuca. Toda sexta-feira, o tradicional forró lota o salão e se transforma em um dos momentos mais aguardados da semana.
De acordo com a coordenadora da servidora do CCI, Léia Prestes, o centro atende diariamente dezenas de idosos. O Centro faz parte da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), e conta com apoio de profissionais de saúde, oferecendo inclusive acompanhamento psicológico.
“Já recebemos idosos em estado de depressão, que choravam por não conseguir sequer fazer um cadastro. Hoje, são pessoas transformadas, mais alegres e participativas. Esse é o grande benefício: devolver autoestima, promover saúde e fortalecer os vínculos sociais”, destacou Sabrina Bianca, gerente do CCI.
UM LUGAR PARA NÃO SE SENTIR SÓ
A solidão é um dos maiores desafios enfrentados pelos idosos, especialmente os que moram sozinhos. No CCI, porém, a realidade é diferente. Entre música, dança, rodas de conversa e amizades que florescem a cada encontro, o ambiente se transforma em um grande lar coletivo, onde cada um encontra seu espaço e seu grupo de afinidade.
“Quem vem aqui não fica sozinho. É maravilhoso! Tem jogos, música, dança e muita gente boa para conversar. Eu digo para todos os idosos: venham conhecer o espaço, porque vale a pena”, afirmou dona Elisenha, usuária do Centro.
COMPROMISSO COM O CCI
Na atual gestão, o espaço recebeu melhorias, como novos ventiladores, que garantem mais conforto aos frequentadores. O compromisso é seguir ampliando atividades e projetos para fortalecer ainda mais as políticas públicas voltadas à terceira idade.
O CCI do bairro Tiradentes, fica localizado na avenida Amazonas N° 6888, na zona Leste de Porto Velho.
