Casamento comunitário oficializa a união de 61 casais em Porto Velho

Ao todo, 61 casais disseram “sim” em uma celebração no último sábado (23), no primeiro casamento comunitário realizado pela Defensoria Pública do Estado, com apoio da Prefeitura de Porto Velho e cartórios, Senac e outros parceiros.
A celebração contou com cerca de 600 pessoas, e foi marcada por música da banda da Polícia Militar do Estado de Rondônia e apresentação do cantor e tecladista Charles Kazan.
Sandra Rodrigues e Ricardo Rodrigues esperaram nove anos para oficializar a união. O relacionamento começou quando ela era vizinha do futuro marido. Sandra lembra que bastou um primeiro encontro para que a relação se tornasse definitiva. “Ele foi dormir na minha casa e nunca mais foi embora”, contou, ao recordar a trajetória que agora ganha registro em cartório.
Outra história vem de Maria de Nazaré e Flademir Carvalho. Juntos há 29 anos, criaram quatro filhos e construíram uma família sólida. A filha do meio, Maria Gabriela, de 21 anos, se emocionou ao ver os pais realizarem o sonho antigo. “Eles sempre quiseram casar. Já tentaram outras vezes e não deu certo, mas hoje finalmente conseguiram. É uma inspiração pra mim e pros meus irmãos”, afirmou.
Entre os recém-casados também estão Alessandra Barbosa e Matheus Souza da Silva. Ela, professora; ele, acabador de mármore. O casal se conheceu após um período difícil para Alessandra. “Eu tinha dito que não queria saber de casar, mas quando vimos já estávamos morando juntos. Construímos nossa casa e hoje oficializamos essa vida que já dividíamos”, contou.
Cada casal teve direito a quatro convidados e recebeu gratuitamente toda a estrutura, incluindo certidões. Mais de 80 casais se inscreveram para participar, mas 61 formalizaram a união. O casamento comunitário representa mais do que uma cerimônia, é a consolidação da cidadania.
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também participou da celebração. “Hoje celebramos o amor e a união de mais de 60 casais. Isso é segurança jurídica e a condição de formarem um núcleo familiar, de onde vai emanar amor, orientação, educação e disciplina. Uma estrutura familiar bem consolidada é a garantia de uma sociedade mais próspera. Ficamos muito felizes em realizar o casamento comunitário mais bem organizado da história da cidade, em um local harmonioso e com toda a pompa que requer um momento tão especial”, declarou.
Para a gestão municipal, a iniciativa fortalece políticas públicas em diversas áreas, como educação e segurança. A celebração contou com assinatura de documentos, bênção oficial e a participação da comunidade, que transformou o espaço em um grande encontro de histórias e recomeços.
