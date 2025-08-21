“Busão das Artes” estaciona em Porto Velho e transforma lixo em poesia visual

Publicada em 21/08/2025 às 16h20
Imagine entrar em um caminhão e, de repente, se ver dentro de um museu. Essa é a proposta do “Busão das Artes”, que nesta temporada apresenta a mostra “Lixúria”, uma experiência que mistura arte, sensações e reflexão sobre o impacto do consumo e dos resíduos no nosso dia a dia.
De 18 a 27 de agosto, o caminhão-baú de 15 metros, transformado em um espaço expositivo, ficará aberto no Complexo Madeira-Mamoré, em Porto Velho, sempre com entrada gratuita. Aos finais de semana, o público em geral poderá participar livremente. Durante a semana, alunos da rede municipal têm vivido a experiência de visitar o museu itinerante, que chega para despertar olhares e consciências.
UM MUSEU QUE NASCE DO INESPERADO
Do lado de fora, um caminhão espelhado que se camufla na paisagem urbana. Do lado de dentro, um universo que transforma resíduos em arte. Com curadoria de Marcello Dantas, a mostra “Lixúria” apresenta obras de artistas renomados como Vik Muniz, Sueli Isaka, Guto Lacaz, Sandra Lapage e Pirilampos do Planeta.
Entre os destaques, estão peças interativas que encantam crianças e adultos: uma balança que calcula o lixo produzido por pessoas ao longo da vida e um mapa digital de lixões e aterros. Já no espaço externo, esculturas criadas a partir de resíduos mostram que o descartado pode renascer em beleza e significado.
OLHARES QUE BRILHAM
Os estudantes da rede municipal de ensino foram os primeiros a embarcar nessa viagem. Avivyah Domingues, 10 anos, aluna do 5º ano da Escola Municipal Broto do Açaí, não escondeu a surpresa. “Eu achei incrível ver o caminhão virando um museu.
Já Milena Sophia, 11 anos, também do 5º ano, descreveu o passeio como inesquecível. “Quando entrei, parecia outro lugar, a obra que mais me chamou atenção foi a balança do lixo, porque fez pensar em tudo o que a gente joga fora.
EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA
A professora Janayara Dedé, supervisora da Escola Broto do Açaí, destacou a importância do projeto para a formação dos alunos: “Nós já trabalhamos com educação ambiental na escola, com projetos de reciclagem e cuidado com os espaços coletivos. O Busão das Artes vem somar a tudo isso, trazendo uma vivência que amplia o olhar dos estudantes. Já vemos resultados: eles cuidam mais do espaço escolar, juntam tampinhas para ajudar causas sociais, levam óleo usado para descarte correto e entendem que pequenas atitudes podem mudar o futuro”.
A VOZ DO PROJETO
Para Jonathan Luiz Ignácio, coordenador do Busão das Artes, o objetivo é provocar reflexão e inspirar mudanças. “O Busão nasceu da ideia de levar arte para onde ela não costuma estar. Transformamos um caminhão em museu para mostrar que a arte cabe em qualquer lugar, e que ela pode nos transformar. A arte provoca, emociona, desperta”.
Ignácio completa que “quando falamos de meio ambiente por meio da arte, tocamos o coração das pessoas. É isso que faz diferença, especialmente para as crianças que estão começando a construir sua visão de mundo. Esperamos que cada visitante saia daqui diferente de como entrou, mais consciente e mais sensível. Para os estudantes, é uma oportunidade única de aprendizado fora da sala de aula. E sim, o Busão vai continuar rodando: a ideia é percorrer várias cidades, levando essa reflexão para todo o Brasil”.
PARCERIA PELA ARTE
O Busão das Artes chega a Porto Velho por meio da Lei Rouanet, com o apoio da Energisa e da Secretaria Municipal de Educação (Semed). De segunda a sexta-feira, as visitas são destinadas às escolas públicas e privadas. Nos finais de semana, o espaço estará aberto a toda a comunidade, sempre de forma gratuita. A exposição fica no Complexo Madeira-Mamoré até o dia 27 de agosto.
