Botoeira garante mais segurança para pedestres na avenida Imigrantes, em Porto Velho

Publicada em 21/08/2025 às 16h29
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), instalou recentemente uma nova botoeira na avenida Imigrantes, no acesso à Feira do Alphaville. O dispositivo tem como objetivo oferecer mais segurança aos pedestres que atravessam a via, principalmente nos dias de maior movimento, como nas segundas-feiras, quando acontece a tradicional feirinha do bairro.
A botoeira é um equipamento que permite ao pedestre acionar a luz vermelha do semáforo, interrompendo o fluxo de veículos e possibilitando a travessia na rua de forma segura. O sistema funciona de maneira simples: ao apertar o botão, o pedestre emite um sinal de que deseja atravessar, e logo em seguida o semáforo é alterado, garantindo o respeito à sua passagem.
Para o engenheiro civil Luís Almeida, morador da região que frequenta a Feira do Alphaville com a família, a novidade trouxe mais tranquilidade.
"Todas as segundas a gente vem aqui, e agora ficou melhor. Tenho um bebê e cruzei a via com muito mais segurança", destacou.
Matheus da Silva passa pelo local diariamente aprovou a medida
O funcionário de um supermercado da região, Matheus da Silva, que mora no bairro Nova Esperança e passa pelo local diariamente, também aprovou a medida. "Passo por aqui todo dia. Agora ficou mais fácil e com muito mais segurança para que eu possa atravessar", afirmou.
De acordo com o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Lima, a instalação da botoeira atende a uma determinação do prefeito Léo Moraes, voltada para a construção de um trânsito mais seguro e humano. "Estamos reforçando ações que priorizam a vida e a segurança dos pedestres. Essa é uma orientação do prefeito Léo Moraes, que tem cobrado medidas práticas para atender às demandas da população", afirmou.
